De Luca scrive a Conte: «Da Roma non ci è arrivato nulla. Così al Sud sarà un inferno»

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha inviato una lettera a Roma, indirizzata al presidente del Consiglio e ai minsitri. In queste pagine lameta il fatto che il Governo sta sottovalutando il rischio che corre il Sud per il Coronavirus e soprattutto la mancanza di assistenza sui rifornimenti di materiale sanitario.

Nella lettera De Luca ha allegato anche una tabella con il confronto tra il materiale richiesto a Roma e quello che effettivamente è arrivato negli ospedali campani.

La comunicazione di questi ultimi giorni relativa alla epidemia è gravamente fuorviante. Il richiamo a numeri più contenuti di contagio al Nord rischia di cancellare del tutto il fatto che non solo la crisi non è in via di soluzione, ma che al Sud sta per esplodere in maniera drammatica.

I prossimi dieci giorni saranno da noi un infermo. Siamo alla vigilia di una espansione gravissima del contagio, al limite della sostenibilità. La prospettiva, ormai reale, è quella di aggiungere alla tragedia della Lombardia quella del Sud. Per noi è questione di ore, non di giorni.

Dobbiamo registrare il fatto che dal punto di vista delle forniture essenziali per il funzionamento dei nostri ospedali, in queste settimane da Roma non è arrivato quasi nulla.