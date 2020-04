«Salviamo l’Europa combattendo le fake news sul Coronavirus»: il messaggio della compagna di Antonio Megalizzi – Il video

Da quando il Coronavirus ha messo in ginocchio diversi Paesi europei, le fake news sull’epidemia sono cresciute a velocità incontrollata. Notizie false sul virus, notizie false sui complotti, sulle risposte dei governi, su ciò che è possibile o non è possibile fare. A cercare di contrastare quotidianamente la loro diffusione è la Fondazione Antonio Megalizzi, creata in memoria del giovane giornalista italiano rimasto vittima dell’attentato terroristico di Strasburgo nel dicembre del 2018. I ragazzi e le ragazze che ne fanno parte lavorano instancabilmente affinché l’idea di Europa di Antonio – un’Europa unita e democratica – non si esaurisca oggi sotto i colpi della pandemia.

«In questo scenario l’Unione Europea è un facile bersaglio», dice Luana Moresco, compagna di Antonio e presidente della Fondazione. Dal suo e dal loro punto di vista, le tensioni e le paure legate alla diffusione del Covid-19 stanno contribuendo ad alimentare la disinformazione, trovando terreno fertile nelle insicurezze dei cittadini. «L’Ue sta vivendo una delle maggiori crisi mai affrontate: le decisioni prese dai singoli Paesi si scontrano con i valori cardine dell’Unione», commenta.

«Smontare le bufale è un lavoro, ed è un lavoro molto difficile», spiega ancora Luana. «Ma era una delle cose che Antonio amava di più affrontare. Si attivava in radio, sui social e di persona per fare ordine tra le tante informazioni. Noi come Fondazione stiamo lavorando per fornire a tutti gli strumenti per orientarsi tra le fonti. E lo facciamo con la stessa identica cura che ci avrebbe messo lui».

Il parere degli esperti:

Leggi anche: