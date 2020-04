Coronavirus, per il governo olandese: «Se non hai sintomi per 24 ore, sei guarito». Lopalco e Burioni bocciano senza appello

«Penso di avere il Coronavirus. Cosa dovrei fare?». «Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare gli altri». È questa una delle risposte che viene data sul sito del governo olandese alle domande frequenti sui comportamenti da adottare in questo periodo, vista la pandemia in corso. Questa ed altre domande sono disponibili sul portale, nella sezione Faq – acronimo di Frequently Asked Questions (domande rivolte con maggior frequenza).

Un’altra delle domande recita: «Vivo con qualcuno che ha febbre e difficoltà respiratorie. Cosa dovrei fare?». La risposta: «Chiama il tuo dottore se i sintomi peggiorano (febbre sopra i 38 gradi e difficoltà a respirare) o se hai bisogno di assistenza medica. Tutti i membri della famiglia possono lasciare di nuovo la casa se nessuno ha avuto sintomi per 24 ore.

La guida all’emergenza sanitaria degli olandesi ha scatenato la polemica, almeno per alcuni medici come l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco che ha criticato le politiche olandesi: «Mi sembra un buon modo per mandare in giro la gente con patente di infettare», ha scritto sul suo profilo Twitter. Critico anche il medico Roberto Burioni che scrive: «L’erba del vicino non è sempre più verde». Il post con lo screenshot del sito olandese ha generare un dibattito da centinaia di commenti, in cui, molti utenti si sono espressi duramente nei confronti del governo olandese.

Il parere degli esperti:

