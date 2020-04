Coronavirus, tutte le notizie della notte: negli Usa altri 2700 morti in 24 ore. Trump sugli Stati che riaprono: «Luce in fondo al tunnel»

Lo Us National Institutes of Health (Nih) contro il “mix di farmaci” consigliato da Trump: «Non prendetelo, potrebbe essere nocivo»

Nel mondo le persone contagiate da Coronavirus sono 2.564.190, i morti 177.445. Secondo i dati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, seguono Spagna (204.178) e Italia (183.957).

Ansa | Donald Trump

I morti negli Stati Uniti sono più di 43mila, mentre i casi hanno superato gli 800mila. Nelle ultime 24 ore si sono registrati nel Paese altri 2.700 morti. Donald Trump però continua a lodare i Paesi che riaprono. «Vedo una luce in fondo al tunnel», ha detto in merito ai 20 governatori che hanno deciso di allentare le misure di lockdown.

Il presidente Usa ha deciso anche di sospendere l’immigrazione per 60 giorni. Lo stop si applicherà solo a coloro che vogliono ottenere la residenza permanente, non a chi entra su base temporanea. La misura è pensata per salvaguardare i posti di lavoro per gli americani. «Non sarebbe giusto se i posti fossero presi da altri», ha detto Trump.

Intanto l’autorità sanitaria ha messo in guardia le persone dall’usare “il mix di farmaci” consigliato da Trump come rimedio al Coronavirus. In uno studio, riportano i media americani, lo Us National Institutes of Health (Nih) infatti indica che il mix del farmaco anti-malaria idrossiclorina e dell’antibiotico azitromicina potrebbe essere tossico e causare molti effetti collaterali, incluso l’avvelenamento. «L’idrossiclorina e l’azitromicina prese insieme hanno la possibilità di fare la differenza», aveva detto Trump.

Inoltre l’autorità sanitaria ha affermato che una seconda ondata del contagio potrebbe essere più letale della prima. «C’è la possibilità che un assalto del virus il prossimo inverno possa essere più difficile di quello che stiamo attraversando ora», ha detto il direttore del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) al Washington Post.

