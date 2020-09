L’affluenza alle 23: oltre il 39% per il Referendum, 41% per le Regionali. Riaprono i seggi

Concluso il primo giorno di voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari, l’affluenza delle 23 è stata del 39,38%, mentre quella per le Regionali del 41,37%, secondo il sito del Viminale. I seggi hanno riaperto lunedì 21 settembre alle 7 e chiuderanno alle 15, quando scatterà lo spoglio a partire dal referendum. Alle ore 19 l’affluenza per il referendum costituzionale è stata del 29,71, mentre per le Regionali del 29,98%.

Affluenza Regionali alle 23

Nelle singole regioni chiamate al rinnovo del Consiglio regionale, l’affluenza alle 23 in Veneto è stata del 46,15% (14,73% alle 12, 35,55% alle 19), in Liguria del 39,32% (13,95% alle 12, 32,07% alle 19), in Toscana del 45,27% (36,29% alle 19), nelle Marche del 42,41% (13,42% alle 12, 32,97% alle 19), in Campania del 39,58% (11,32% alle 12, 26,52% alle 19), in Puglia del 39,52% (12,04% alle 12, 27,60% alle 19). Il dato dell’affluenza della Valle d’Aosta alle 23 è stato del 54,16% (17,66% alle 12, 42,68% alle 19).

Sullo svolgimento delle operazioni di voto, il prefetto Caterina D’Amato, direttore centrale dei servizi elettorali del ministero dell’Interno, ha detto: «A noi è stata segnalata dalle prefetture la regolare istituzione di tutti i seggi in tutta Italia. Ci sono state certamente – ha aggiunto – delle criticità che sono state superate grazie al lavoro encomiabile dei sindaci e degli uffici comunali cui compete l’organizzazione dei seggi».

Zaia voto

Vista | Luca Zaia al voto

Conte: «Spero nella partecipazione dei cittadini»

Conte seggio

Vista | Giuseppe Conte arriva al seggio

Il premier Giuseppe Conte ha commentato: «Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. C’è sempre l’auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini. Io ho votato in scienza e coscienza». Conte ha votato intorno all’ora di pranzo nel seggio allestito presso una scuola nel centro storico di Roma. Giunto da solo a piedi al seggio, ha salutato il presidente, gli scrutatori e la piccola folla di fotografi che lo attendevano. Quindi, è andato via sempre a piedi.

Conte dopo il voto

Vista | Giuseppe Conte lascia il seggio dopo il voto

Oltre 46 milioni di elettori chiamati alle urne

Per il referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Si vota anche per le Suppletive del Senato: in questo caso gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni. Le elezioni regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interesseranno 18.471.692 elettori e un totale di 22.061 sezioni. Le Amministrative si svolgeranno, invece, in 957 comuni, di cui 608 nelle regioni a statuto ordinario e 349 nelle regioni a statuto speciale: per un totale di 5.703.817 elettori alle urne e 6.756 sezioni.

