Il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia è in calo negli ultimi giorni, in parte per la fisiologica riduzione dei tamponi analizzati durante il weekend. Il 3 ottobre era a 2.844, il 4 ottobre a 2.578 mentre nelle ultime 24 ore è arrivato a 2.257. Un calo che però non sposta il problema del numero dei cosiddetti “attualmente positivi” (cioè delle infezioni attive contemporaneamente in un dato giorno) in aumento costante nelle ultime settimane, esattamente come sono in aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva e quelli ricoverati in ospedale. In entrambi i casi, se i numeri riportati dai bollettini della Protezione Civile vengono disegnati su un grafico, il risultato è una linea diagonale: in piena ascesa. Come mostrano le tavole disegnate dal matematico Giovanni Sebastiani.

OPEN | Il numero di pazienti in terapia intensiva continua ad aumentare

Si parla da tempo degli effetti dell’apertura delle scuole sui nuovi contagi. Ora si può dire che esiste un’incidenza?

«Certo. Soprattutto se guardiamo ai dati dei nuovi tamponi. Ormai abbiamo imparato che i dati dei tamponi che ci arrivano non sono da prendere tutti in considerazione. Circa un terzo infatti sono tamponi di controllo. Escludendo questi tamponi e considerando solo quelli nuovi possiamo vedere come la crescita dei nuovi contagi sia molto netta.

Come possiamo vedere da uno dei grafici che ho realizzato, c’è stato un salto dei nuovi positivi nella settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre. E francamente, visto che è un dato registrato a livello nazionale, l’unica giustificazione che posso trovare è proprio la riapertura delle scuole».

OPEN | Il salto dei contagi dopo l’apertura delle scuole

Non ci sono modi per arginare la crescita dei focolai scolastici?

«Il problema non è solo nelle classi. Basta fare un giro vicino alle scuole per vedere che quando i ragazzi escono dalle aule tutte le misure di prevenzione cadono. Sono costretti ad ammassarsi mentre escono dalle strutture scolastiche o per salire sui mezzi pubblici. Ora diverse città e regioni stanno cominciando a introdure di nuovo la mascherina obbligatoria anche all’aperto. Credo sia l’unico modo efficace per ridurre la curva dei contagi».

C’è qualche regione in cui la situazione sta peggiorando più velocemente?

«Sicuramente la Campania. Qui il picco del contagio era stato raggiunto attorno alla metà di aprile. Ora, guardando la curva, stiamo tornando vicini a quei livelli. Nella fase più acuta dell’epidemia la Campania era arrivata a quasi 600 ricoverati con sintomi, ora è a quasi 500. Ad aprile però l’aumento di questo dato era stato fermato dal lockdown».

OPEN | L’aumento dei pazienti ricoverati in Campania

L’app Immuni è arrivata a 7 milioni di download. Guardando i numeri, questo strumento sta incidendo sullo sviluppo dell’epidemia in Italia?

«Purtroppo non abbiamo ancora abbastanza dati per dirlo. Quello che posso rilevare è che il numero di download negli ultimi giorni è aumentato drasticamente. Guardiamo ai dati solo dell’ultima settimana: da lunedì 28 settembre a giovedì 1 ottobre ha fatto 35mila download. Da venerdì 2 ottobre a domenica 4 è arrivata a 140mila: praticamente il quadruplo».

OPEN | Il numero giornaliero di download i Immuni nella scorsa settimana

