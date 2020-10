Coronavirus. Consiglio Supremo di Difesa senza distanziamento e mascherine? No! Foto del 2019

Sta circolando un meme in cui si sostiene che il Consiglio Supremo di Difesa, tenutosi il 27 ottobre 2020 con presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si sia svolto in assenza di mascherine e il dovuto distanziamento previsto per l’arginare la diffusione della Covid19. L’invito è quello di mostrarlo ai «Covidioti», definizione data dai negazionisti a chi invece è a conoscenza dell’esistenza reale del virus e della sua pericolosità.

«Consiglio Supr. Difesa 27 ottobre 2020. Fatelo vedere ai COVIDIOTI altro che NO MASK saranno negazionisti?» recita il meme, ma la foto è completamente sbagliata e risale all’incontro avvenuto nel 2019.

Bastava vedere il sito del Ministero della Difesa, così come attraverso le condivisioni social, dove notiamo il distanziamento e le barriere trasparenti applicate tra i partecipanti.

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, 27 ottobre 2020. Fonte: Difesa.it

A creare l’equivoco account social e siti che hanno utilizzato la foto della riunione del 2019.

