Coronavirus, i morti arrivano a 887, +16.999 i nuovi contagi (ma con 53mila tamponi in più). Crescono i ricoveri in terapia intensiva: 251 nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 10 dicembre

I morti legati al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 887. Ieri, 9 dicembre, le vittime riportate erano state 499, in calo rispetto ai 634 di due giorni fa. Secondo quanto riportato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero complessivo dei decessi dall’inizio del monitoraggio è di 62.626. Per quanto riguarda i nuovi positivi, oggi l’aumento è di +16.999. Ieri se ne erano segnalati +12.756, a fronte dei +14.842 dell’8 dicembre. Il totale dei casi da febbraio sale a 1.787.147. I tamponi fatti nell’ultimo giorno sono stati 171.586 (ieri 118.475), per un totale di 23.676.174 test processati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 696.527 (ieri 710.515): di questi, i ricoverati con sintomi sono 29.088 (ieri 29.653) e i pazienti in terapia intensiva sono 3.291 (ieri 3.320). Per quanto riguarda i guariti e i dimessi, il totale è a oggi di 1.027.994 (ieri 997.895).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

