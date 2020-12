Aspettando la mezzanotte in soggiorno. Dalla cena con delitto online al concerto di Patti Smith, consigli per un Capodanno in lockdown

Musica in streaming, film d’animazione, appuntamenti social: ecco alcune dritte per trascorrere al meglio l’ultima serata del 2020

Tra gli aspetti meno problematici di un 31 dicembre in lockdown c’è il mancato rompicampo su come organizzarsi per il veglione. Nessuna indecisione tra feste, serate in piazza, notti in discoteca e viaggi. In zona rossa il luogo adibito al conto alla rovescia sarà il salotto di casa. Un festeggiamento più intimo, certo, ma non meno ricco di possibilità di divertimento. Ecco alcune idee su come organizzarsi in attesa di gridare il «3, 2 1» dal proprio divano.

Salutare l’anno tornando bambini

Per gli appassionati delle feste all’insegna di cartoni e film di animazione, Rai Due arriverà puntale con Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può! e subito a seguire Hotel Transylvania 2. La scorpacciata di programmazioni per piccoli e grandi, cominciata già intorno al 20 dicembre, continua anche per l’addio al vecchio anno con il Chipmunk della Fox prima, e la famiglia del giovane Dracula con le voci di Adam Sandler e Selena Gomez. Sul canale 20 saranno Ted e Ted 2 a divertire non solo i bambini ma anche gli adulti con le battute dell’irriverente orsacchiotto animato.

Patti Smith nel salotto

Brindare con Patti Smith non è cosa da tutti i giorni e per gli amanti della musica live il Capodanno 2021 potrà rivelarsi memorabile anche dal divano di casa. La leggendaria cantante di Because the Night si esibirà insieme alla sua band a partire dalla mezzanotte in streaming sul canale Youtube del progetto artistico CIRCA. L’esibizione sarà preceduta da un omaggio agli operatori sanitari impegnati in questi lunghi mesi di pandemia, e comprenderà anche una nuova poesia scritta dalla cantante e dedicata alla giovane attivista Greta Thunberg. Ad accompagnare il concerto poi ci sarà anche il video One dell’artista tedesca Anne Imhof.

Un posto virtuale in platea

Chi rimpiange il teatro e l’ancora più classico concerto di Capodanno potrà vivere la serata con la magia dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. In un concerto in streaming pensato proprio per non fermare la tradizione, il maestro Roberto Abbado dirigerà le musiche di Čajkovskij in una delle più note composizioni del repertorio classico. L’intero concerto potrà essere seguito sul canale Youtube del Teatro.

Per i single niente paura: il party online di Zoom viene in aiuto

Su Eventbrite il Capodanno per single sarà online. Le cene e i veglioni dell’ultimo dell’anno pensati per i nuovi incontri saranno ugualmente possibili tramite la piattaforma Zoom. La serata avrà inizio alle ore 22. Come per ogni appuntamento che si rispetti la prima regola dovrà essere la puntualità. L’evento sarà inaugurato da un primo momento per conoscersi tra i partecipanti, a cui seguirà la segnalazione della persona da cui si rimarrà più colpiti. Seguiranno giochi a distanza e quiz per aspettare in compagnia il fatidico conto alla rovescia.

Su Twitch 25 dj per cinque ore di musica

Per una notte di San Silvestro da far invidia ai migliori eventi in discoteca c’è il Tomorrowland su Twitch. Cinque ore di musica elettronica a partire dalle 22 in diretta dal Binario Centrale dell’ex scalo ferroviario Ravone di Bologna. Venticinque dj si alterneranno in console per animare la serata di chi è fermo in casa. Il tutto accompagnato dagli avatar dei partecipanti, proiettati nella sala digitale durante tutto il corso dell’evento.

One Year di Tik Tok

Ripercorrere tutti gli eventi del 2020 non è impresa facile, soprattutto per l’anno faticoso e difficile che stiamo per lasciarci alle spalle. Ma come sempre la piattaforma preferita dai più giovani regala un passatempo che ci farà apprezzare il buono dei 12 mesi appena trascorsi. One Year di Tik Tok sarà la challenge che nella serata del 31 dicembre intratterrà giovani e meno giovani nella condivisione del collage dei momenti più importanti del 2020. Qualcuno ha anticipato pubblicando già il suo “One Year” ma il vero appuntamento è quello delle ultime ore della serata.

Cena con delitto, un classico anche online

Una cena misteriosa nell’incantevole location di Venezia ma dal salotto di casa. La serata con delitto può essere un gioco da fare con tutta la famiglia, sfidandosi a colpi di arguzia fino alla mezzanotte. A partire dalle 22.00 del 31 dicembre basterà collegarsi sulla piattaforma comune e cominciare a giocare con il gruppo di attori pronto ad intrattenervi.

