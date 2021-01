Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani: «Miglioramenti finora insignificanti dal decreto Natale. Rischioso riaprire le scuole»

In Italia sono 20.331 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e riportati nell’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Il totale delle infezioni registrate nel Paese sale così a quota 2.201.945. Oggi, 6 gennaio, si contano 548 decessi, per un totale di 76.877 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti, invece, salgono a quota 1.556.356. I dati arrivano a fronte di 178.596 tamponi analizzati nei laboratori italiani. «È ancora presto per capire se abbiamo scampato il pericolo, mi aspetto che i contagi comincino a frenare», spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani.

Professore, qual è la situazione rispetto ai dati di oggi?

«Per quanto riguarda la circolazione virus, e quindi la percentuale di casi positivi sui casi testati, dall’analisi fatta sulle differenze percentuali settimanali, si vede un minimo segno dell’effetto delle misure del decreto di Natale. Fino alla settimana scorsa la percentuale era sempre in aumento, questa settimana, stando ai calcoli, diminuirà. Questo significa che siamo in frenata».

Per quanto riguarda, invece, i decessi e le terapie intensive?

«Questa settimana dovremmo assistere a un aumento dei decessi medi, la curva media dei decessi riprenderà a salire. Per quanto riguarda le terapie intensive e i ricoverati oscilliamo tra la stasi e la leggera salita. Ci vorranno altri 7-10 giorni per vedere gli effetti dei provvedimenti. Questo perché, ormai lo sappiamo, rispetto alla curva dei contagi, in questi casi si viaggia. per così dire, “in ritardo” con i progressi o i peggioramenti. Mi aspetto comunque che la ripresa dei contagi freni».

La situazione, sul piano regionale, è molto diversa?

«Le due curve epidemiche, quella nazionale e quella regionale, non sono mai identiche. I cambiamenti minimi che ho citato, a livello regionale, ancora non li vediamo. Questa settimana, a livello regionale è un disastro».

A breve riprenderà la scuola…

«A questo proposito, prenderei a esempio la situazione in Piemonte. Ho analizzato la curva epidemica nella settimana tra il 9 e il 16 novembre: in quel periodo la Regione ha raggiunto il picco. In quella settimana, se uno va a vedere, la circolazione del virus era al 35%. Nelle scuole esaminate in quella settimana, il 34% delle persone era positivo».

E il Piemonte, non a caso probabilmente, ha deciso di ritardare la ripartenza scolastica per le scuole superiori…

«Se uno analizza meglio, considerando la fascia d’età 11-19 anni, la percentuale arriva al 42% e la differenza è statisticamente significativa. In più, nel personale scolastico la percentuale sale al 50%».

Quindi cosa consiglia?

«Massima cautela. La questione scolastica è davvero delicata».

