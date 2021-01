Conte ottimista, almeno 11 «costruttori» pronti a salvare il governo (anche da Italia Viva). Renzi al veleno: «Zingaretti in privato sul premier…»

I tempi sono ormai chiari: lunedì si vota la fiducia alla Camera e martedì al Senato. I nomi dei parlamentari necessari a salvare il Conte due, invece, no. Il chiacchiericcio dei corridoi di Palazzo Madama e Montecitorio si è spento per l’interruzione dei lavori causata dalla crisi di governo, eppure le conversazioni si sono fatte assordanti: la trattativa si muove nelle chat su Whatsapp e attraverso la rete di chiamate imbastita per cercare i «responsabili» o i «costruttori» che dir si voglia. Il presidente del Consiglio è sicuro di farcela a raggiungere la maggioranza di 161 voti al Senato, partita più complicata della Camera dove i numeri per ottenere la fiducia sono più larghi. C’è da considerare, però, una variabile 5 stelle che, nelle ultime ore, sta allarmando i big del Movimento.

Nel marasma generale, Giuseppe Conte è riuscito a risvegliare i malumori del Partito democratico nei confronti del senatore di Scandicci: è la congiuntura perfetta per relegare Italia viva a un ruolo marginale per i prossimi due anni di legislatura. Il socialista Riccardo Nencini, colui che ha prestato il logo a Italia viva per permettere, nel 2019, a Matteo Renzi di costituire il suo gruppo al Senato, potrebbe lasciare il toscano senza simbolo e seguire Conte. In quel caso, i parlamentari di Italia viva a Palazzo Madama resterebbero disarmati. E la soglia dei 161 potrebbe essere raggiunta anche grazie al nome di qualche renziano voglioso di restare in maggioranza.

E Renzi resta a guardare? Non proprio. Intervistato da La Stampa dichiara: «Se non si raggiungono 161 voti – al Senato – tocca a un governo senza Conte». Lui, che personalmente si asterrà dal voto di fiducia, ha lanciato l’ennesimo amo a chi teme le elezioni anticipate, «non esiste», ma è stanco di questa presidenza del Consiglio. Poi, sollecitato sul segretario del Pd Nicola Zingaretti, il quale ha tacciato lui e Italia viva di «inaffidabilità», Renzi cerca di crepare l’aura di intesa tra il Dem e Conte: «Curioso – che Zingaretti sia furibondo -. Ho utilizzato verso Conte parole molto più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati».

Mentre la pattuglia di «responsabili» sembra ispessirsi grazie all’apporto del Maie, diversi ex grillini, forzisti e, si ipotizza, qualche transfugo di Italia viva, il pericolo per la stabilità di Conte cresce proprio in casa 5 stelle. Nella riunione notturna del Movimento, dalla quale Luigi Di Maio si è tenuto lontano proprio per paura di suscitare divisioni interne, è scattata l’ennesima fronda interna. Sono tredici i parlamentari grillini che hanno firmato un documento per vincolare la loro fiducia a Conte a sette condizioni. Le più fragorose sono il no al Mes e ai prestiti del Recovery fund. Ai cinque senatori della fazione, Vito Crimi ha chiesto con rabbia: «Questo vuol dire che non voterete il governo se non saranno soddisfatte tutte le richieste? Come lo spiego alle altre forze politiche?».

Ogni defezione dall’operazione «costruttori» è uno macigno sulla delicata struttura che si cerca di puntellare in appena 72 ore. I numeri sono risicati: al momento, senza i 18 senatori di Italia viva, l’esecutivo è fermo a quota 150. Escludendo dalla questione «responsabili» i 6 senatori a vita e considerando che la maggioranza assoluta si ottiene con 161 voti, sul totale di 321, salvare il Conte due implica trovare 11 senatori disposti a lasciare l’opposizione. I nomi rimbalzano dal già citato Nencini agli italovivisti, che fanno più gola al presidente del Consiglio per il significato politico del loro passaggio.

I giornali annoverano tra i possibili «responsabili» di Italia viva Anna Maria Parente, Eugenio Comincini, Mauro Maria Marino, Leonardo Grimani e Donatella Conzatti. La quale, però, ha smentito il suo addio a Renzi e ha detto che lo strappo con Conte è stato «deciso collegialmente» all’interno di Italia viva. Insomma, le partenze dei renziani potrebbero essere solo speculazioni giornalistiche o una strategia per far mancare a Conte il sostegno, a sorpresa, il giorno in cui si voterà la fiducia.

Intanto il presidente del Consiglio sembra promettere un futuro politico ai «costruttori» che lo sosterranno. Il Corriere scrive che Conte starebbe telefonando in prima persona ai senatori incerti. Promettendo loro «un grande progetto politico, europeista, liberale e ambientalista, in contrato totale con le idee sovraniste di Salvini e Meloni». Leggasi la formazione di un partito che, secondo alcune indiscrezioni, si chiamerà Insieme e che correrà alle elezioni del 2023. Già, tra due anni, perché una cosa è emersa con certezza da queste prime ore di crisi di governo: tutti i contendenti, in questo momento, temono più di ogni cosa l’azzardo delle urne.

