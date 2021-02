Coronavirus, confronto tra le Regioni sul divieto di spostamento. Villani (Cts): «Aprire tra le zone sicure? Dati incoraggianti, ma serve cautela»

La decisione è attesa nelle prossime ore, dopo il confronto con i governatori: dare il via libera allo spostamento tra Regioni o prorogare il divieto in scadenza il 15 febbraio, anche per le zone gialle. «Quello che è certo», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell’ultimo Consiglio dei ministri, «è che la soluzione non può essere quella di far scadere il decreto per inerzia a causa di un governo dimissionario». La decisione si dovrà prendere, dunque, con una valutazione attenta da parte di Stato e Regioni su rischi e vantaggi.

Il parere delle Regioni

La posizione sostenuta dal ministro della Salute sarebbe quella di prorogare il divieto di mobilità almeno fino al 5 marzo, data di scadenza dell’ultimo Dpcm. Resta da vedere se la decisione sarà presa dal governo uscente o da quello che sta per nascere, con un decreto che potrebbe arrivare anche prima del voto di fiducia. A pesare sarà pure il parere delle singole Regioni, che aspettano di valutare i dati dei contagi e che si confronteranno oggi.

Il membro del Comitato tecnico scientifico Alberto Villani ha commentato: «I dati attuali sono piuttosto incoraggianti ma basta l’illusione di pochi gruppi di popolazione che sia tutto finito e in poco tempo siamo da capo», ha detto in diretta a Sky tg24. Un’opinione che Villani ha specificato essere del tutto personale.

«Con i dati attuali sarebbe pensabile una apertura tra Regioni sicure, ma è tutto molto complesso, in primis disciplinare i comportamenti dei singoli» ha continuato il professore, sottolineando come al netto di numeri incoraggianti e vaccinazioni le precauzioni contro il virus siano da mantenere. «Aperture o non aperture, vaccinazioni o no, ricordiamoci ancora tutti di usare sempre le precauzioni: mascherine, distanze e lavaggio delle mani».

Via libera per le seconde case

Può poi rimanere invariata la possibilità di recarsi presso le seconde case, anche in zona rossa o arancione. Possibilità che riguarda i rientri e quindi anche i casi in cui sarà necessario spostarsi tra Regioni o province autonome. La prova da fornire ai controlli sarà quella di aver effettivamente avuto titolo per recarsi nello stessa abitazione anche prima dell’entrata in vigore del decreto legge del 14 gennaio 2021.

La riapertura degli impianti da sci

Sul fronte degli impianti da sci, in assenza di un altro provvedimento in merito, la ripartenza scatterà in automatico. Tra le Regioni, la Lombardia ha già emesso l’ordinanza che ripristinerà l’attività sciistica negli impianti del territorio. Il numero massimo di presenze giornaliere non potrà superare il 30% della portata complessiva di tutti gli impianti di risalita. Si sale a 50% per le stazioni che hanno meno di due impianti.

