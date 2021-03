Dpcm, ecco le indicazioni del Cts: «Giro di vite nelle zone gialle e chiusure nel weekend come a Natale»

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) chiede la stretta. In occasione della riunione odierna, volta a discutere un rafforzamento delle misure anti-Covid per far fronte all’aumento dei contagi, gli esperti hanno stilato una serie di indicazioni, trasmettendole al governo, che ora dovrà decidere se e come recepirle. Tra queste, spiccano l’inasprimento delle misure nelle zone in fascia gialla e l’imposizione di chiusure nel fine settimana sul modello di quanto avvenuto durante le vacanze di Natale. Inoltre, il Cts chiede che nelle zone rosse venga previsto il massimo delle restrizioni per limitare gli spostamenti delle persone nelle aree di maggiore contagio.

