Lockdown, Giorgia Meloni sulle chiusure: «È passato un anno e siamo da punto a capo» – Il video

Secondo Giorgia Meloni la situazione delle chiusure nel Paese è «da punto a capo» rispetto a un anno fa. Durante una conferenza stampa sulle nuove regole bancarie europee, tenuta venerdì 2 aprile presso la sede di Fratelli d’Italia, la leader del partito ha commentato la decisione presa dal governo Draghi sulle nuove chiusure previste nelle prossime settimane per arginare la pandemia da Coronavirus. «Ad aprile dell’anno scorso abbiamo chiesto di mettere in sicurezza gli anziani, dare loro vaccini prioritari e corsie preferenziali negli uffici pubblici. Da un anno diciamo che non ha senso chiudere teatri e lasciare la gente ammassata nei mezzi pubblici. Non è cambiato nulla e ora siamo in simil lockdown», ha detto Meloni.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

Da sapere:

Leggi anche: