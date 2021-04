Multe per violazione norme anti-Covid: ecco come e quando fare ricorso per annullarle

Nei tempi e modi stabiliti dalla legge è possibile contestare le multe ricevute per il mancato rispetto delle norme anti-Covid se la contestazione delle autorità non è effettivamente fondata. Ecco come fare

Come per qualsiasi tipo di sanzione amministrativa, anche le multe per aver violato le misure anti-Covid possono essere contestate. Qualora una persona dovesse ritenere di esser stata fermata e sanzionata dalle Forze dell’Ordine per motivi ritenuti non validi o infondati, può richiedere il ricorso entro 30 giorni dalla data di contestazione dell’infrazione o di notificazione, chiedendo l’annullamento del verbale e l’estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria. È tuttavia da tenere presente che qualora il ricorso dovesse venire respinto, il prezzo della multa da pagare raddoppierebbe.

Come fare ricorso

Se si è ricevuta una multa per mancato rispetto delle norme anti-Covid è possibile percorrere due strade:

pagare la multa entro 5 giorni dalla notificazione, ricevendo uno sconto del 30% sull’ammenda da pagare;

dalla notificazione, ricevendo uno sconto del sull’ammenda da pagare; non pagare la sanzione e dare il via a una procedura di ricorso entro 30 giorni dalla notificazione della sanzione, seguendo un iter specifico e adducendo prove che dimostrino la non validità o infondatezza della multa.

La procedura

Qualora si volesse contestare una multa, ai sensi dell’articolo 18, legge 689/81, è possibile inviare all’autorità competente segnalata sul retro del verbale una memoria entro 30 giorni dal momento in cui si riceve la contestazione. Il ricorso è gratuito e non è necessario rivolgersi a un avvocato. È possibile presentare ricorso in 3 modi:

consegnando il ricorso all’Ufficio o al Comando di riferimento da cui dipende l’agente accertatore;

inviando una raccomandata A/R con avviso di ricevimento all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore;

inviando una mail con la Posta Elettronica Certificata (PEC), sottoscritta con firma digitale.

Cosa scrivere

Nella memoria di ricorso, da scriversi su carta libera, deve essere così strutturato:

intestazione, con indicazione dell’Autorità a cui è diretta

nome, cognome, residenza e domicilio di chi ha ricevuto la multa

estremi del verbale, riportando la data della contestazione o della notificazione

motivi per i quali si presenta il ricorso. In questo caso è possibile allegare documenti che comprovino la fondatezza del ricorso (come scontrini, autorizzazioni, testimonianze)

conclusioni di sintesi

luogo e data in cui è stato scritto il ricorso, nome e cognome e firma del dichiarante

copia fronte – retro del documento di identità del dichiarante

A chi inviare il ricorso

Se la multa è stata fatta dai Vigili urbani va inviata al Comune, se fatta dalla Polizia Provinciale va spedita alla Provincia, se verbalizzata da Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza va inviata alla Prefettura di riferimento. La memoria va scritta in carta semplice, indicando tutte le ragioni per cui la multa è ritenuta illegittima e, ove possibile, fornendo materiale che comprovi la non validità della contestazione. L’autorità competente, dopo aver esaminato la contestazione, può emettere due sentenze:

accogliere il ricorso, che comporta l’estinzione della multa

rigettare il ricorso, che comporta il raddoppio della multa da pagare entro 30 giorni dalla notifica. In caso di rigetto da parte del Prefetto è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla sentenza di rigetto

Da sapere:

