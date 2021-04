Dal 20 aprile riaperture «con dati in miglioramento», le Regioni in pressing: giovedì possibile via libera

«Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici (relativi alla pandemia del Coronavirus, ndr), per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre». Questa la richiesta che i governatori presenteranno giovedì prossimo all’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e le Regioni. La cabina di regia del governo, per valutare le possibili riaperture, dovrebbe essere convocata la settimana prossima.

Cosa chiedono le Regioni

I presidenti di Regione, dunque, tornano a chiedere al governo uno spiraglio per le tante attività – dai ristoranti alle palestre – chiuse da tempo e, al momento, senza alcuna speranza di riaprire. Diversi sono stati i locali che, in questi mesi, hanno alzato le serrande anche la sera, sfidando i Dpcm, così come alcune palestre che, poi, sono state multate dalle forze dell’ordine, come documentato da Open. La misura, dunque, sembra essere colma e i governatori, che conoscono bene i territori, stanno facendo pressing sul governo affinché si torni, con calma e in sicurezza, alla normalità.

Foto in copertina: ANSA/FILIPPO VENEZIA

Da sapere:

Leggi anche: