Green pass, il governo lima gli ultimi dettagli: verso l’obbligo per personale scolastico e studenti universitari

Green pass obbligatorio per tutti i docenti e personale scolastico. Questo uno degli orientamenti confermati dalla riunione della Cabina di regia avvenuta nella mattina di oggi, 5 agosto, alla presenza del premier Mario Draghi, dei vertici del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e quello dei Trasporti Enrico Giovannini. Nell’incontro di Palazzo Chigi anche i capi delegazione dei partiti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini (al posto di Andrea Orlando), la forzista Maria Stella Gelmini, Roberto Speranza, il leghista Massimo Garavaglia ed Elena Bonetti. Una delle soluzioni per un ritorno a scuola in sicurezza dal rischio di contagio da Covid-19 sembrerebbe essere quella della Carta verde obbligatoria per tutti i docenti e personale Ata. «Chi non potrà recarsi al lavoro perché non dotato di certificazione verde sarà considerato assente ingiustificato», spiegano le stesse fonti governative. La discussione su bambini e i ragazzi invece sarebbe ancora aperta: l’ipotesi è quella di estendere l’obbligo agli studenti delle superiori che abbiano più di 16 anni. L’idea per gli alunni delle scuole secondarie è anche quella di prevedere prezzi calmierati per i tamponi. Esclusa l’idea della gratuità: «La possibilità di tamponi totalmente gratuiti per tutti potrebbe disincentivare i più giovani alla vaccinazione» spiegano ancora le fonti di governo. Sul fronte giovani sarebbe invece confermato l’obbligo di Green pass per gli studenti universitari. A riunirsi oggi su uno dei temi più delicati delle ultime settimane anche la Conferenza delle Regioni, convocata dal presidente Massimiliano Fedriga. I singoli presidenti hanno incontrato poi i rappresentanti del Governo. Anche sul tavolo delle Regioni la discussione sui temi di Green pass, del Piano Scuola e del prossimo decreto che approderà oggi pomeriggio in Cdm.

Traporti: verso l’obbligo dal primo settembre

La cabina di regia avrebbe trovato anche un accordo sulla questione trasporti, in particolare per quelli di lunga percorrenza. La misura entrerà con ogni probabilità il 1° di settembre, data su cui il governo avrebbe discusso fino all’ultimo, soprattutto per l’ipotesi di un’attuazione anticipata al 20 di agosto, ma nulla di fatto. Secondo le prime indiscrezioni, da settembre il Certificato verde non sarà necessario per i viaggi intra-regionali ma coinvolgerà mezzi di trasporto come treni, navi e aerei. La discussione risulta ancora aperta sul tema dei traghetti che attraversano lo stretto di Messina, stessa cosa per gli autobus: l’ipotesi è quella di un obbligo che valga soltanto per i viaggi che attraversano due Regioni. Intanto si ragiona anche sulle regole di capienza: la possibilità più accreditata è quella di aumentare il numero di persone previste sui mezzi di lunga percorrenza, a cominciare dai treni per i quali si prevede un incremento dal 50% all’80% di posti disponibili.

Esenzione per bar e ristoranti interni ad alberghi

Per i clienti degli alberghi che vorranno accedere a ristoranti o bar interni alla struttura che li ospita, il Green pass non servirà. Secondo quanto riportato da fonti governative, nel corso della discussione in cabina di regia, la maggioranza avrebbe voluto introdurre la misura anche per il caso suddetto ma la decisione ultima è stata quella di mantenere una norma di fatto già presente nel decreto Covid dello scorso 23 luglio.

Le reazioni a caldo in attesa di un Cdm complicato

A commentare nelle stesse ore anche il leader della Lega Matteo Salvini, ribadendo la sua posizione contraria sull’obbligo di Carta verde: «Il diritto alla salute, che è sacro, deve andare di pari passo con il diritto al lavoro e alla tranquillità delle famiglie, senza penalizzare i bambini e senza complicare la vita a baristi, ristoratori e albergatori». Fa eco Giorgia Meloni che definisce il Green pass «un obbligo vaccinale mascherato», invitando il governo a prendersi «le proprie responsabilità». Di altra opinione Bernini di Forza Italia, con un centrodestra che continua a spaccarsi su uno dei temi più importanti per i prossimi mesi. «Con il virus che si diffonde velocemente a causa delle varianti, l’alternativa che si profila è tra l’incubo di nuovi lockdown e l’utilizzo del Green pass, che dunque non è uno strumento di oppressione ma una garanzia di libertà». La palla ora passerà al Consiglio dei ministri convocato intorno alle 16.30: l’obiettivo è mettere a punto il nuovo decreto con le norme definitive riguardanti proprio la Carta verde. I circa 1.300 emendamenti al decreto presentati in commissione Affari sociali alla Camera, di cui 916 solo dalla Lega, 37 dal Pd e una quarantina dal M5s, potrebbero non rendere facile il confronto.

