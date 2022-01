Quirinale via alla quinta votazione, il centrodestra va alla conta su Casellati, centrosinistra e Italia viva entrano alla seconda chiama – La diretta

Quinta giornata di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A differenza delle precedenti giornate, oggi sono previsti due turni di voto nel tentativo di uscire dallo stallo e di accelerare sull’individuazione di un nome quirinabile che metta d’accordo la maggioranza di governo. La prima votazione è fissata, come di consueto, per le 11. La seconda si terrà alle 17:00, come hanno deciso i capigruppo. Domani lo schema cambierà. Le due votazioni utili – se ancora necessarie – si terranno alle 9.30 e alle 16.30. L’indicazione di voto della coalizione di centrodestra è oggi quella di puntare tutto sul nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Pd e Iv hanno deciso di non rispondere alla chiama. Il M5s potrebbe astenersi mentre, come ieri, +Europa e Azione compileranno la scheda di voto con il nome di Marta Cartabia. A partire da ieri è sufficiente la maggioranza assoluta e non più quella qualificata, richiesta per le prime tre votazioni.

11.28 – I senatori Pd e Iv non rispondono alla prima chiama

Come deciso prima dell’apertura delle operazioni di voto, i senatori del Pd e di Italia viva non hanno risposto alla prima chiama per l’elezione del presidente della Repubblica.

11.22 – Berlusconi: «Tutto Parlamento voti Casellati»

Invito del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a tutti i parlamentari a votare la presidente del Senato: «Elisabetta Casellati da Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, diventerebbe prima carica dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes. Per tale motivo mi rivolgo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati».

11.03 – Al via la quinta votazione a Montecitorio

Al via nell’Aula di Montecitorio la quinta votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali per eleggere il presidente della Repubblica. Al banco della presidenza, come di consueto, ci sono i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto è quello della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio, ovvero 505.

10.54 – Pd, M5s non risponderanno alla prima chiama. M5s verso l’astensione

Pd e Iv non parteciperanno alla prima chiama della quinta votazione per eleggere il capo dello Stato. Stando a quanto si apprende, risponderanno alla seconda chiama. Cresce il pressing per adottare la stessa linea anche tra tanti parlamentari del M5s, ma ci sono ancora alcune divisioni sull’indicazione di voto poiché in tati vorrebbero astenersi dal voto contando sull’effetto franchi tiratori. Il centrodestra va avanti sul nome di Casellati.

10.41 – Da oggi due votazioni al giorno

Si prova ad accelerare. A partire da oggi ci sarà una doppia votazione per sbloccare lo stallo ed eleggere il presidente della Repubblica. La prima è fissata, come di consueto, per le 11. La seconda si terrà alle 17:00, come hanno deciso i capigruppo. Domani lo schema cambierà. Le due votazioni utili – se ancora necessarie – si terranno alle 9.30 e alle 16.30. Tra le due operazioni di voto è prevista una pausa di un’ora e mezza per la sanificazione dell’Emiciclo.

L’Aula della Camera pronta per il voto | ANSA/ FRANCESCO BONGARRA’

9.46 – Il centrodestra vota Casellati. Salvini convoca una riunione con tutti i leader

Il centrodestra ha deciso che alla votazione prevista per le 11, la quinta di questa sessione di voto, scriverà il nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato. Un modo per contare la forza del centrodestra, strategia che anche Giorgia Meloni ha detto di apprezzare e su cui la presidente del Senato ha chiesto di forzare, come ricostruito da Open. Il primo obiettivo di questo voto è la conta interna per una coalizione che ieri si è divisa fino a tarda notte. Matteo Salvini ha poi diffuso un invito rivolto a tutti i leader della maggioranza: un incontro prima della prossima votazione e la disponibilità a rivotare già nel pomeriggio.

9.40 – Centrosinistra: «Centrodestra non ci ha fatto sapere cosa voteranno»

Nel corso del vertice di centrosinistra si sta discutendo molto del tentativo di forzatura da parte di centrodestra per il Quirinale. La coalizione avversa non ha fatto sapere cosa intenda votare, dicono dalla riunione di M5s, Pd e Leu. Per provare a far saltare la prova di forza, il centrosinistra sta valutando di uscire dall’aula o astenersi.

9.13 – Fonti Pd: «Al momento non sono in programma incontri con il centrodestra»

Il clima dentro la coalizione di governo non è certo quello che precede la scelta di un nome condiviso. Fonti citate dall’agenzia di stampa Ansa chiariscono infatti due cose. La prima è che il centrodestra non ha ancora comunicato il nome che si dovrebbe votare per il Quirinale. Se quindi Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sceglieranno un candidato di bandiera per il centrodestra non è chiaro cosa faranno M5s, Pd e Leu. La seconda notizia che si apprende è che al momento non sono in programma nuovi incontri fra Enrico Letta e i leader di centrodestra.

9.07 – Meloni: «Impossibile decidere»

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha affidato a Twitter una considerazione sull’andamento delle ultime votazioni che rilancia un’idea già citata da altri leader: «La desolazione delle manfrine sull’elezione del Presidente della Repubblica certifica 2 cose che Fratelli d’Italia sostiene da sempre: 1. Con questo Parlamento è impossibile decidere qualsiasi cosa. 2. Se fossero stati gli italiani ad eleggere il PdR lo avrebbero fatto in un giorno». Oggi la prima votazione è prevista per le 11. In caso di nuova fumata nera c’è la possibilità che si vada già in giornata a un nuovo voto.

