Giro portieri: Meret va allo Spezia dopo l’arrivo di Kepa a Napoli, così la Lazio chiude Provedel

In Serie A è iniziato il più classico effetto domino del calciomercato. Tre squadre per tre portieri coinvolti che cambieranno maglia già nei prossimi giorni. Si parte dal Napoli, ormai ad un passo dall’acquisto di Kepa dal Chelsea, e per questo sempre più probabile l’addio di Alex Meret almeno per quanto riguarda la prossima stagione. Il portiere, che non aveva fatto mistero di voler cambiare area per avere maggiore continuità, è ad un passo dallo Spezia. Andrà in Liguria in prestito con diritto di riscatto, prima però dovrà rinnovare il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2023. Con questa cessione si libera la casella del secondo portiere in casa Napoli, che assicuratosi Kepa dovrà regalare a Luciano Spalletti un numero 12 di esperienza.

Via libera a Provedel

ANSA | Il portiere dello Spezia Ivan Provedel

Finalmente un portiere titolare per lo Spezia, dopo le difficoltà riscontrate per Bartlomiej Dragowski a causa delle richieste troppo elevate della Fiorentina. Scelto Meret, ora il club ligure potrà dare il via libera al trasferimento di Ivan Provedel alla Lazio. Il 28 enne italiano andrà a fare il “secondo” al nuovo acquisto Maximiano, almeno sulla carta. Perchè le ultime due stagioni in Serie A lo hanno proposto come uno dei migliori portieri del campionato e per Maurizio Sarri sarà concorrenza vera a Formello per accaparrarsi la maglia numero 1.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: