Juventus, Rabiot ai saluti: andrà al Manchester United

La storia tra Adrien Rabiot e la Juventus sembra essere davvero arrivata al capolinea. Dopo la brutta sconfitta subita in amichevole con l’Atletico Madrid infatti, a Torino sono subito tornati a concentrarsi sulle trattative in entrata ma soprattutto in uscita. Che il francese fosse uno degli esuberi bianconeri da piazzare sul calciomercato era noto ormai dalla fine della scorsa stagione, ma adesso è spuntato anche un club prestigioso pronto a puntare sul centrocampista arrivato a Torino dal Paris Saint-Germain. Rabiot infatti è finito nel mirino del Manchester United, a caccia di rinforzi per la mediana. I Red Devils fanno sul serio per ventisettenne, tanto da aver già avviato una trattativa che viaggia spedita verso la fumata bianca. L’accordo tra i bianconeri e lo United è già stato raggiunto: adesso gli inglesi stanno trattando con la madre-agente del giocatore per trovare un’intesa economica il prima possibile. Dopo Ramsey dunque, un altro giocatore finito ai margini del progetto bianconero sta per lasciare definitivamente Torino.

Alternative di lusso

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON | Leandro Paredes con la maglia del Paris Saint-Germain

L’imminente addio di Rabiot mette la Juventus nelle condizioni di trovare un sostituto all’altezza. La ricerca è iniziata da oltre un mese e – alla Continassa – il nome che sembra mettere tutti d’accordo è Leandro Paredes, anche lui in uscita dal Paris Saint-Germain. L’argentino sarebbe il rinforzo ideale per la mediana, non solo per sopperire alla momentanea assenza di Pogba, visto che si tratterebbe di un rinforzo che arriverebbe a Torino per fare il titolare. Sul taccuino di Cherubini però non c’è soltanto l’ex romanista. I bianconeri infatti hanno allacciato i contatti con il Sassuolo per Davide Frattesi: il centrocampista è deciso a lasciare l’Emilia e trasferirsi alla corte di Allegri non gli dispiacerebbe affatto.

