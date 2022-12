Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus: «Il rapper Salmo sarà con noi la prima e l’ultima serata»

Il rapper Salmo sarà ospite nella prima e nell’ultima della serata Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse che andrà scena dal 7 all’11 febbraio 2023, durante l’edizione delle 20 del Tg1. «Posso confermare che ci sarà lo splendido parco galleggiante della nave Costa Smeralda e annunciare che Salmo sarà ospite del festival e si collegherà dalla nave la prima e l’ultima sera». Del rapper e produttore discografico sardo ospite a Sanremo si era già parlato nel 2020, ma l’artista aveva rifiutato l’invito: «Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata, ma non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore», aveva confessato su Instagram. Nei giorni scorsi Amadeus, durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, aveva inoltre annunciato la partecipazione al Festival di «alcuni ospiti stranieri», smentendo – però – la notizia circolata qualche mese fa di una possibile partecipazione di Lady Gaga e Britney Spears.

