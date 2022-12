Il caso Anna Oxa prima di Sanremo, negata in diretta l’intervista alla moglie di Amadeus: la cantante spiega perché – Il video

Se queste sono le premesse, Sanremo 2023 promette di riservare grandi sorprese. Anna Oxa ha negato un’intervista a Giovanna Civitillo, showgirl e moglie del presentatore del festival Amadeus. Civitillo è inviata speciale per il programma di Rai 1 La vita in diretta fino ai giorni del festival e tra i tanti big intervistati ha cercato di fermare anche Oxa. Appena scesa dal palco, la showgirl le ha chiesto: «Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?». La cantante però l’ha ignorata totalmente andandosene. «No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora», risponde allora Civitillo tra commenti e imbarazzo in studio. In quest’ultimo si trovava il conduttore Alberto Matano che ha reagito dicendo: «Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?». A rispondere è stato Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle: «Se risponderà la prossima volta? Mai! Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. No ragazzi questo non esiste. E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Com’è andata quando lei era a Ballando con le Stelle? Oddio è successo di tutto, di tutto e anche di più. Cosa le chiederei io? Alberto non si fanno domande! Che poi mi tira una scarpa. Lei vuole vivere nel mistero».

La replica di Anna Oxa

Non si è fatta attendere la replica della cantante attraverso un messaggio del suo entourage Oxarte. «Anna Oxa non doveva rilasciare interviste. È stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito perché lo sanno tutti che a differenza di altri artisti, non sono in causa con la Rai», scrivono in un post su Facebook in cui denunciano che la cantante è «da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa». Ma il messaggio ai fan assume toni molto forti:« Non rimaneteci male per le offese e diffamazioni nei confronti di Anna Oxa, vi ricordiamo che per fare querela si ha tempo 90 giorni». E infine, un appello sul consenso: «Non bisogna mai chiedere a una persona di avere consenso a tutti i costi facendo qualsiasi cosa, inchinandosi alla delinquenza e alla malattia della cattiveria. Bisogna avere la pretesa di voler vivere in una società sana».

