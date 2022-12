Il “sondaggio” finale di Elon Musk: «Devo dimettermi da capo di Twitter?»

«Attenti a quello che desiderate: potrebbe avverarsi». Un Elon Musk più sibillino che mai commenta così il suo ultimo “sondaggio” su Twitter. Che in un certo senso potrebbe portare a un’altra deflagrazione per il social network: l’imprenditore chiede se deve rimanere o no a capo di Twitter, premettendo che si atterrà al risultato della consultazione. E che per adesso gli dà torto, visto che stanno vincendo i sì con il 58% dei voti. Il sondaggio chiuderà oggi, lunedì 19 novembre, alle 13. E nelle repliche al tweet in cui minaccia di andarsene dice che non c’è nessun candidato a prendere il suo posto perché nessuno vuole fare il lavoro di mantenere in vita Twitter. Nei giorni scorsi Musk ha lanciato sondaggi sulla riammissione dei giornalisti sospesi e sul ritorno di Donald Trump sul social network. Con il motto latino “Vox populi, vox dei” ad accompagnare.

Vox Populi, vox dei

Dopo la fine di ogni consultazione ha sempre obbedito al verdetto popolare. Questo significa che Musk potrebbe davvero lasciare la guida di Twitter. D’altro canto pochi giorni fa ha dichiarato a un tribunale del Delaware che era alla ricerca di un nuovo capo per l’azienda e che avrebbe ridotto il tempo che dedicava alla governance del social network a causa dei suoi numerosi impegni. Ieri invece ha dichiarato guerra ai link delle altre piattaforme, impedendo i collegamenti ai social concorrenti. La scorsa settimana invece ha sciolto il Trust and Safety Council, un gruppo di volontari formatosi nel 2016 per consigliare la piattaforma dei social media sulle decisioni del sito. Poi Musk ha fatto causa allo studente che tracciava i voli del suo jet e gli ha chiuso l’account. Jack Sweeney aveva chiesto in regalo una Tesla per chiuderli.

Cosa succede se Musk lascia Twitter

Il 4 novembre Twitter ha licenziato tutto il management e metà dei suoi 7.500 dipendenti. Secondo Musk la società accumula perdite per 4 milioni di dollari al giorno. Se Musk abbandonasse davvero la guida del social network la decisione potrebbe essere il prodromo all’arrivo di un nuovo amministratore delegato o a un suo disimpegno dalla proprietà. Questa seconda ipotesi sarebbe deflagrante per il social network ma anche per l’imprenditore. Che ha acquistato Twitter, dopo aver tentato di tirarsi indietro, per 44 miliardi di dollari. Secondo gli analisti è stato una degli acquisti più strapagati della storia della tecnologia. D’altro canto «le persone che vogliono il potere sono quelle che meno lo meritano», ha scritto Musk poco fa.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: