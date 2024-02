L’ira di Travolta, Ricchi e Poveri come Barbie, il bacio tra Emma e Sangiorgi: i migliori meme della terza serata di Sanremo

Terza serata, ma (finora) prima per meme. Dopo le prime due puntate, un po’ sottotono, della 74esima edizione del Festival di Sanremo qualcosa inizia a muoversi. E i mematori del web non ci hanno pensato due volte a catturare momenti fugaci per trasformarli in fenomeni virali. A far scatenare i social è stato il grande disastro generato dalle gag di ieri sera, che hanno imbarazzato John Travolta e ora rischiano anche di far arrivare un’accusa di pubblicità occulta alla Rai. Tra i grandi fenomeni di questo Festival, almeno per quanto riguarda gli outfit, vi sono senza dubbio I Ricchi e Poveri. In un’edizione dove la stragrande maggioranza degli artisti ha optato per un rassicurante nero, il gruppo ha saputo stupire il pubblico con scelte audaci che, d’altronde, riflettono il loro spirito creativo e giocondo.

I paragoni più divertenti

Dopo il fiocco rosso enorme, per la terza serata hanno puntato entrambi su un fucsia brillantinato che di certo non è passato inosservato. In tantissimi lo hanno paragonato alla coppia rosa per eccellenza: Barbie e Ken. Tra i tanti paragoni spicca anche quello di Eros Ramazzotti, un po’ naturalmente invecchiato, con il boss defunto Matteo Messina Denaro. Un accostamento di natura solamente estetica, chiaramente. Negli abiti di Angelina Mango e di Irama qualcuno ci ha, invece, visto Don Abbondio e la Monaca di Monza dei Promessi Sposi. Infine, il bacio tra Emma e Sangiorgi è stato sovrapposto allo storico bacio fraterno socialista. Ma il grande vincitore è senza dubbio Stash dei The Kolors. Una sua vecchia foto è diventata viralissima e una perfetta base meme che da ieri sera continua a invadere ogni social.

I meme

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

