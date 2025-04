Strage in famiglia a Modena, trovati morti marito, moglie e figlio: i sospetti sul padre, la malattia e la disabilità in casa

Si sarebbe trattato di un omicidio suicidio quello nell'appartamento a Modena. Perché i carabinieri sospettano del padre

Due anziani genitori e il figlio sono stati trovati morti nel loro appartamento a Modena questa mattina. Secondo le prime ipotesi dei carabinieri, si sarebbe trattato di un omicidio suicidio. Ma la dinamica è ancora tutta da accertare. La famiglia viveva in strada Pomposiana, in un appartamento con diverse unità abitative.

La moglie malata, il figlio in carrozzina

I sospetti della strage in famiglia si concentrano sul padre. La donna trovata morta era malata da tempo. Il figlio era disabile ed era costretto a stare in carrozzina. Stando alle prime ricostruzioni, il padre avrebbe quindi ucciso la moglie e il figlio, per poi togliersi la vita.