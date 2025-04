Meloni snobba Macron ai funerali di Papa Francesco. E lui se la ride con Matteo Renzi – Il video

L'incrocio mancato tra leader di Francia e Italia sul sagrato di San Pietro immortalato dalla pagina social «The Journalai»

Ai funerali di Papa Francesco erano presenti oltre 160 delegazioni straniere: capi di Stato e di governo, sovrani regnanti, ministri e quant’altro. In Vaticano, secondo gli ultimi calcoli, tra rappresentanti delle istituzioni e fedeli circa 400mila persone. È facile, dunque, che sul sagrato della basilica di San Pietro due persone non siano riuscite a incrociare lo sguardo e stringersi le mani. Se quelle persone sono la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron viene più difficile crederci, soprattutto se un video – pubblicato dalla pagina social The Journalai – mostra che i due si sfiorano quasi fino a toccarsi. Ma di rivolgersi un cenno di saluto non sembra ci sia stata la minima intenzione.

Il saluto tra Renzi e Macron

Poco dopo, sempre sul sagrato di San Pietro, l’inquilino dell’Eliseo si è invece soffermato con il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Strette di mano, sorrisi a 32 denti e qualche battuta in francese. Poi entrambi si dileguano nella folla di invitati e giornalisti, sempre con un’espressione serena stampata sul volto. Macron si ferma pur a salutare la persona che sta filmando il video: «Bonjour».