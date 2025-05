«Mamma, che stai facendo…». Il fratellino di 7 anni ha provato a salvare la neonata lanciata nel vuoto dalla mamma a Catania

La donna è indagata per omicidio volontario. Soffriva di problemi psichici e non veniva mai lasciata sola. La ricostruzione degli inquirenti per la tragedia

«Mamma, che stai facendo…». Queste le parole del primogenito, di 7 anni, che mercoledì scorso avrebbe tentato di bloccare la madre, mentre lanciava la sorellina di 7 mesi dal balcone di casa, a Misterbianco, un comune in provincia di Catania. La piccola è morta sul colpo. La madre, 40 anni, aveva una fragilità psicologica. Soffriva di depressione post-partum e aveva ricevuto anche un trattamento sanitario obbligatorio.

Non era sola, l’attimo di distrazione

La donna non era mai lasciata sola. In casa, al momento della tragedia, era presente il marito, che stava riposando dopo un turno di lavoro, la nonna e la zia materna. La madre avrebbe approfittato di un attimo di distrazione, essendo normalmente sorvegliata per evitare proprio atti simili. Ma purtroppo ha agito nell’arco di pochi minuti.

La confessione della donna

Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, la donna ha confessato, rispondendo alle domande del giudice e assumendosi la responsabilità del gesto. La procura di Catania, con a capo l’aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Augusto Rio, ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario aggravato. Il Gip si è riservato di decidere sulla convalida e sulle misure cautelari.

Il racconto di un testimone: «Nessuna lacrima sul suo viso»

«Ero appena uscito dalla palestra qui vicino quando il farmacista mi ha chiesto aiuto, era molto provato. Quando ho visto la bimba a terra ho creduto che fosse stata investita con la madre, ma la donna era sul balcone», ha raccontato un testimone. «La mamma guardava in modo spassionato dal balcone come se nulla fosse, è stata una scena brutta da vedere. Sono stato accanto alla bimba circa dieci minuti per non farla toccare da nessuno prima dell’arrivo dei soccorsi. Nessuna lacrima sul viso della mamma, era apparentemente serena. La donna è stata portata giù da una suora, le sono stato vicino circa dieci minuti, ci siamo guardati negli occhi senza dire una parola», ha aggiunto.