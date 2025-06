Guerra in Medio Oriente, Meloni al Senato:«L’Iran ha violato la tregua ma vuole trattare»

La premier in Senato in vista del Consiglio europeo: «Speriamo che le trattative riprendano, sarebbe un segnale anche per Gaza»

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo oggi in Senato, 25 giugno, nel dibattito sul Consiglio europeo di 26 e 27 giugno, ha parlato soprattutto dell’attualità delle ultime ore, con una annunciata tregua tra Iran e Israele che però potrebbe già vacillare in seguito all’accusa di una violazione da parte di Teheran: «Lo scenario continua a cambiare come sapete, il presidente americano Trump aveva annunciato un tregua tra Israele e Iran che tutti abbiamo accolto con favore e ottimismo», ha detto Meoni: «Lo scenario di stamane andava nella direzione che auspicavamo, ora si è nuovamente complicata la situazione» in quanto «da parte iraniana è stata violata la tregua. Israele potrebbe rispondere con una risposta che si spera commisurata e simmetrica. Dopo la violazione l’Iran» però ha confermato la volontà della tregua e questo «si potrebbe leggere come una divisione nello scenario iraniano di cui tener conto».

La trattativa possibile

Quindi, ha concluso la premier: «La situazione è ancora molto complessa ma siamo ancora fiduciosi del fatto che si possa andare avanti con una tregua e che si possa tornare alle negoziazioni». «Se l’Iran rinunciasse al programma nucleare a fini militari libererebbe la regione da una palese minaccia per Israele e non solo». A quel punto «mancherebbe solo il cessate il fuoco a Gaza e un percorso serio verso una soluzione due popoli due Stati».

L’attacco in Qatar

Meloni ha anche specificato che gli attacchi avvenuti nella serata del 23 giugno non hanno avuto conseguenze: «Per quanto riguarda i nostri connazionali, appena ricevuto notizia (dell’ultimo attacco alle basi americane da parte dell’Iran, ndr) il ministro Tajani, che voglio ringraziare per queste giornate particolarmente complesse, ha convocato subito una riunione alla Farnesina con gli ambasciatori e non risultano italiani coinvolti». Meloni rivendica anche che rispetto all’arrivo in Italia di alcune decine di profughi palestinesi l’azione principale è stata del governo: «A farlo è stato il governo su iniziativa del ministero degli Esteri, non di altri ed è giusto rivendicarlo». Una battuta per il Movimento cinque stelle: «Dite che vorrei essere Giuseppe Conte? E’ vero, che dire nella vita non si può essere sempre fortunati».