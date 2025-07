Venezia, il giallo dell’abito rubato e di quello andato a fuoco nel matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez

Una ospite non invitata ha fatto scattare l'allarme antiterrorismo

Lauren Sánchez aveva portato con sé 27 vestiti per il matrimonio dell’anno con Jeff Bezos. Ma ne ha riportati a casa 26. Uno degli abiti è sparito. Mentre un altro, uno storico vestito di haute couture di Dolce & Gabbana, è andato a fuoco durante una delle feste. Mentre un’ospite non invitata si è intrufolata durante la cerimonia nuziale sull’isola di San Giorgio. Facendo scattare l’allarme antiterrorismo. La donna ha superato i metal detector e il doppio stand di controlli dei bodyguard, anche se nessuno aveva idea di chi fosse. Poi è sparito l’abito. E la signora è stata intercettata e controllata, ma non aveva nulla con sé.

Il furto dell’abito

Il furto non è stato denunciato. E se non c’è notizia di reato non ci sarà neanche un’indagine. Il Corriere della Sera spiega che nel giorno in cui la sposa indossava l’abito Dolce & Gabbana che citava il merletto da sirena abbottonato di Sofia Loren in «Un marito per Cinzia», la Digos era accorsa all’isola di San Giorgio perché c’era gente non invitata che si aggirava per la festa e quindi è scattato l’allarme antiterrorismo. Si parla anche dell’incendio di uno degli abiti, forse portato dalla signora Bezos o da Ivanka Trump. È accaduto nello spazio ultra protetto e privato delle feste, sorvegliato dagli ex marines. Che però non possono dire nulla. A causa del Non Disclosure Agreement con i Bezos.