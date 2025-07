Le vacanze di Alfonso Signorini e i dialoghi a bordo piscina con il ministro Nordio: «Sorprese d’estate. Abbiamo parlato di Bach e Donizetti»

A Forte dei Marmi, nella «sua» Toscana, il conduttore sta trascorrendo giorni di relax e di lavoro, in attesa della prima rappresentazione della "Tosca" di Puccini, da lui prodotta

Occhiali da sole, palme bianche che spuntano a contrasto da una polo grigio scura, shorts bianchi e mocassino. Il volto di Alfonso Signorini, nel suo ultimo scatto pubblicato sui social media, è quello di chi è intento a disquisire di questioni di alto valore, che vanno a toccare le passioni più intime. Due gli indizi che il noto conduttore lascia, due nomi: Bach e Donizetti. Insomma, musica. Per essere precisi primo Settecento e primo Ottocento, i momenti in cui i due compositori hanno lasciato in eredità a tutti noi i loro capolavori. Tutto intorno a Signorini, seduto a bordo piscina sul marmo chiaro, la vegetazione della Versilia, dove sta trascorrendo le vacanze e dove, la sera di venerdì 18 luglio a Torre del Lago, andrà in cena la Tosca di Puccini, da lui prodotta.

Il dialogo con Carlo Nordio: «Sorpresa d’estate»

Non è tanto la passione per i grandi compositori a destare stupore. La «sorpresa d’estate», come lo stesso Signorini l’ha definita, è l’interlocutore del conduttore televisivo. Si tratta infatti di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, che con costume scuro e immerso fino al busto nell’acqua cristallina della piscina, ascolta intento il discorso dell’amico. Un momento evidentemente piacevole, che Alfonso Signorini ha corredato con un bel cuore rosso.