Il delirio no green di Trump e le facce perplesse di von der Leyen: l’intelligenza artificiale riscrive l’incontro tra i leader in un video parodia

Trump e von der Leyen diventano bambini in un video generato con l'IA: tra sproloqui anti-ecologici e sguardi eloquenti il remake dell'incontro scozzese

È poi così lontana dalla realtà l’intelligenza artificiale? Un video generato con l’Ai dal canale YouTube Diaper Diplomacy mette in scena un nuovo incontro tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, questa volta in versione bambini, in un remake di quello reale avvenuto qualche giorno fa nella tenuta di Trump in Scozia. Nel video, il piccolo Trump dà il meglio di sé con un monologo sconclusionato contro le pale eoliche: le accusa di distruggere i paesaggi americani, di uccidere balene e uccelli, di arrugginire troppo in fretta e perfino di essere fatte con materiali «che non vanno d’accordo con la terra». «È la peggiore forma di energia, la forma di energia più costosa. Le pale eoliche non dovrebbero essere permesse, qui in Europa ne avete troppe. Negli Stati Uniti non avverrà mai». La piccola Ursula von der Leyen non può far altro che annuire alle farneticazioni di Trump, ma qualche espressione perplessa la tradisce.