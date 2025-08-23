Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ESTERIDonald TrumpGhislaine MaxwellInchiesteJeffrey EpsteinPedofiliaUSA

I rapporti tra Epstein e Trump, parla dal carcere la socia Maxwell: «La lista di clienti? Non esiste. Suicidio? Non ci credo»

23 Agosto 2025 - 07:06 Giovanni Ruggiero
embed
Maxwell con Epstein, Trump e Melania
Maxwell con Epstein, Trump e Melania
La testimonianza resa pubblica dell'ex socia e complice del finanziere pedofilo morto in carcere a New York nel 2019. In 337 pagine di trascrizioni consegnate al Congresso, la donna non sembra aver rivelato dettagli compromettenti. Dopo l'interrogatorio ha ottenuto immunità illimitata e il trasferimento in un carcere meno rigido

Non ci sarebbe nessuna lista clienti, né ricordi «inappropriati» su Donald Trump da parte di Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Sono state rese pubbliche le dichiarazioni di Maxwell nella testimonianza avuta lo scorso fine luglio con il viceprocuratore Todd Blanche per il Dipartimento di Giustizia americano. A lui Maxwell ha detto di non aver mai assistito a comportamenti «inappropriati» del presidente con il finanziere, definendolo un «gentiluomo». La base elettorale Maga di Trump aveva richiesto con insistenza la pubblicazione completa dei documenti relativi al caso Epstein. Il finanziere era morto in carcere nel 2019 dopo essere stato accusato di aver organizzato una rete di sfruttamento sessuale di minorenni per sé e la sua cerchia di conoscenti. Secondo il Wall Street Journal, a maggio la ministra della Giustizia Pam Bondi aveva informato Trump che il suo nome appariva nei file dell’inchiesta.

Le concessioni a Maxwell dopo la testimonianza

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le 337 pagine di trascrizioni dei colloqui che Maxwell ha sostenuto a luglio con Blanche. La donna, condannata nel 2021 a vent’anni per complicità nel traffico di minori, ha testimoniato per nove ore. Dopo la deposizione, Maxwell è stata trasferita dal carcere di massima sicurezza di Tallahassee a una struttura a Bryan, in Texas, destinata a detenuti per reati minori. I democratici hanno sollevato questioni relative a possibili conflitti di interesse. In cambio della testimonianza, il Dipartimento di Giustizia ha concesso a Maxwell un’immunità limitata senza promettere ulteriori benefici. L’ex imprenditrice ha anche chiarito la natura dei 30 milioni di dollari che secondo i procuratori avrebbe ricevuto da Epstein, definendoli «prestiti per investimenti immobiliari e di altro tipo». Maxwell ha precisato di non voler difendere il suo ex compagno: «Non dico che non abbia fatto le cose di cui è accusato. Non sono qui per difenderlo ma per dire che io non ho partecipato a quelle attività».

I rapporti di Trump con Epstein

Maxwell ha dichiarato: «Non ho mai visto il presidente in alcun tipo di situazione legata ai massaggi. Non ho mai visto in nessun modo il presidente in contesti inappropriati». Ha aggiunto che Trump «non è mai stato inappropriato con nessuno» e che durante i loro incontri «è sempre stato un gentiluomo sotto ogni aspetto». L’ex imprenditrice ha ammesso che le dipendenti della spa del resort Mar-a-Lago potrebbero aver fornito massaggi privati a Epstein, ma ha negato di aver mai reclutato massaggiatrici dalla struttura di Trump.

La questione della lista clienti

Maxwell ha negato l’esistenza di una lista di clienti del finanziere che potrebbe coinvolgere altre personalità. Ha affermato che Epstein non conservava «un archivio di materiale compromettente contro conoscenti importanti» e ha escluso l’esistenza di registrazioni video degli incontri illegali. «Non ho mai visto, in una sola casa, alcun tipo di videosorveglianza inappropriata», ha dichiarato riferendosi alle proprietà di Epstein a New York, nei Caraibi, nel New Mexico e a Parigi.

I dubbi sulla morte di Epstein

Interrogata sulla morte del finanziere, Maxwell ha espresso scetticismo sull’ipotesi del suicidio. Ha tuttavia escluso che si sia trattato di un omicidio legato a ricatti, suggerendo invece la possibilità di un attacco casuale: «In prigione o ti uccidono o ti pagano: qualcuno può pagare un detenuto per ucciderti in cambio di 25 dollari di beni per la mensa».

Bill Clinton e il principe Andrea

Riguardo a Bill Clinton, Maxwell ha dichiarato che l’ex presidente «non ha mai ricevuto massaggi» in sua presenza e «non si è mai recato» a Little St James, l’isola privata di Epstein. Ha precisato che Clinton «era amico mio, non di Epstein». Per quanto riguarda il principe Andrea, Maxwell ha smentito di averlo presentato a Epstein: «È totalmente falso».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Al seguito di Putin c’è una persona che raccoglie le sue feci: perché lo zar non va mai in bagno da solo

2.

La verità della Rada sul video di Almasri: «Filmato del 2021-2022. La persona non è morta, lui è intervenuto per disarmarla» – Il video

3.

L’ex spia ucraina in vacanza in Italia e il ruolo nel sabotaggio del Nord Stream: i dubbi su Kiev e i sospetti sull’attentato a Savona

4.

«Se occupiamo Gaza, ostaggi giustiziati e Israele avrà il suo Vietnam. In Occidente avete scambiato Hamas per Che Guevara». Parla Michael Milstein, analista del Moshe Dayan Center di Tel Aviv

5.

L’appello dell’Onu a Israele: «A Gaza è carestia, 132mila bambini a rischio: fateci entrare». Katz minaccia: «Se Hamas non si arrende, si aprirà l’inferno»

leggi anche
FACT-CHECKING

Il falso video di Donald Trump e Jeffrey Epstein divertiti davanti a un gruppo di bambine danzanti

Di David Puente
FACT-CHECKING

Il governo di Maduro non ha offerto una ricompensa di 50 milioni per i files di Epstein

Di David Puente
epstein foto casa
ESTERI

Da Bill Gates a Wojtyla, chi c’è nella galleria dei Vip da Jeffrey Epstein: le foto che imbarazzano politici e celebrità dentro la casa degli orrori

Di Alba Romano
ghislaine maxwell
ESTERI

Ora Ghislaine Maxwell passa a un carcere “soft”. Il motivo del trasferimento resta un giallo

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

Anche J.D. Vance finisce nel mirino della teoria del complotto sull’Adrenocromo

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

Il falso video di Donald Trump ed Epstein che indicano tre minorenni spaventate

Di David Puente
FACT-CHECKING

Le false foto di Donald Trump circondato da minorenni a bordo del presunto aereo di Epstein

Di David Puente
donald trump wsj jeffrey epstein lettera causa
ESTERI

Epstein: il mistero del video tagliato e della foto mancante. Perché il fratello non crede al suicidio

Di Alba Romano
jake angeli donald trump jeffrey epstein
ESTERI

Se anche lo sciamano rinnega Trump su Epstein: «Troveranno qualche storia per fottermi»

Di Alessandro D’Amato
Donald Trump con Jeffrey Epstein
ESTERI

Il fratello di Epstein: «Jeffrey sapeva cose compromettenti su Trump. E per me è stato ucciso»

Di Alba Romano
Doonald Trump su South Park a letto con Satana
CULTURA & SPETTACOLO

La nuova puntata di South Park che rischia di non piacere a Donald Trump: perché fa cilecca a letto con Satana, le frecciate sul caso Epstein – Il video

Di Giulia Norvegno
Donald Trump con Jeffrey Epstein
ESTERI

Caso Epstein, altri guai per Trump: «Sapeva che c’era il suo nome nei file da maggio». Ghislaine Maxwell pronta a parlare: convocata dal Congresso

Di Giulia Norvegno
Epstein trump matrimonio cnn
FACT-CHECKING

La foto della CNN su Epstein al matrimonio di Trump? Circolava online nel 2021

Di David Puente
epstein matrimonio trump
ESTERI

«Jeffrey Epstein era al matrimonio di Trump», la rivelazione della Cnn con foto e video inediti

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

La falsa foto di Donald Trump ed Epstein sul divano in compagnia di due minorenni

Di David Puente
donald trump jeffrey epstein complotto file
ESTERI

Caso Epstein, l’incontro «inquietante» di Maria Farmer con Donald Trump: «Mi fissava in silenzio e mi guardava le gambe». Ma la Casa Bianca nega

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Questa foto non mostra Donald Trump con Epstein in compagnia di una minorenne durante un festino

Di David Puente
FACT-CHECKING

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Di David Puente