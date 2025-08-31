Crolla la struttura dell’impianto luci al concerto di Raphael Gualazzi, il cantante riesce a spostarsi per un pelo e sfiora la tragedia – Il video

Il cedimento potrebbe essere stato causato da un problema nel montaggio della struttura, ma non si esclude che abbia influito anche il forte vento che ha soffiato per tutta la giornata sul paesino cilentano

Attimi di panico ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice, in provincia di Salerno, durante il concerto di Raphael Gualazzi. L’artista è riuscito a evitare il peggio grazie a un balzo improvviso lontano dal pianoforte, mentre una pesante struttura in ferro destinata a sostenere le luci del palco stava cedendo. L’incidente è avvenuto in piazza, sul lungomare di via Marina Nuova, gremita di spettatori. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento potrebbe essere stato causato da un problema nel montaggio della struttura, ma non si esclude che abbia influito anche il forte vento che ha soffiato per tutta la giornata sul paesino cilentano.

L’interruzione dello spettacolo

Gualazzi e i due musicisti con lui hanno reagito prontamente, allontanandosi subito dalla zona per mettersi in salvo. La situazione ha comunque generato molta paura tra il pubblico, che è stato fatto evacuare per precauzione. L’area è stata messa in sicurezza per evitare eventuali nuovi cedimenti. Fortunatamente, non si registrano feriti. Lo spettacolo, inevitabilmente, è stato interrotto, lasciando il pubblico con il cuore in gola ma senza conseguenze fisiche.