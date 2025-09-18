«Ha contribuito a rafforzare i rapporti Italia-Usa», Meloni conferisce la cittadinanza alla giornalista di Fox: chi è Maria Bartiromo

Attuale volto di Fox News ed ex conduttrice per Cnn e Cnbc, è figlia di immigrati italiani e sostenitrice dell’amministrazione Trump sin dal primo mandato. La cittadinanza italiana le è stata conferita per «meriti speciali», come indicato nel comunicato di Palazzo Chigi

Si avvicina la cittadinanza italiana per Maria Bartiromo, giornalista e conduttrice televisiva statunitense e volto di Fox News, con un passato alla Cnn e alla Cnbc. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato di proporre al presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza, «per meriti speciali» a Bartiromo, «cittadina statunitense». Come riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, «la signora Bartiromo, nel corso della sua carriera ultratrentennale da giornalista, ha contribuito in modo significativo a rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, mantenendo costante il suo impegno verso le Istituzioni italiane».

Chi è la giornalista Usa

Maria Bartiromo è una nota giornalista e conduttrice televisiva statunitense. Attualmente lavora per il gruppo mediatico Fox News, dove è approdata nel 2014 dopo una lunga carriera che l’ha vista protagonista prima alla Cnn per cinque anni, e poi alla Cnbc per oltre due decenni, a partire dal 1993. Un anno dopo è diventata la prima giornalista a riferire in diretta dal trading floor della Borsa di New York, rivoluzionando il modo in cui la finanza veniva raccontata al grande pubblico. Soprannominata “Money Honey” – appellativo che nel 2007 ha cercato di trasformare in un marchio registrato per una linea educativa rivolta ai bambini – ha ricevuto due Emmy Awards per la qualità del suo giornalismo. Di orientamento politico conservatore, Bartiromo è stata una sostenitrice dell’amministrazione Trump già durante il suo primo mandato. Il 7 marzo scorso, il presidente Usa l’ha nominata membro del consiglio del John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Le origini italiane

Figlia di immigrati italiani, Bartiromo ha origini legate al nostro Paese: i suoi nonni materni, Rosalia e Pellegrino Monreale, lasciarono Agrigento nel 1898, mentre il nonno paterno, Carmine Bartiromo, emigrò da Nocera Inferiore nel 1903. È cresciuta a Brooklyn, New York, dove la sua famiglia gestiva un ristorante italiano chiamato “Rex Manor”. Ha poi conseguito la laurea in giornalismo ed economia presso l’Università di New York.

Foto copertina: ANSA/VINCENZO LIVIERI | Il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Maria Bartiromo durante il programma “Mornings with Maria”, presso gli studi Fox, New York, 20 settembre 2023