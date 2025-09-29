Elezioni Marche 2025: risultati, affluenza e aggiornamenti in diretta

Seggi aperti fino alle 15:00 per gli 1,3 milioni marchigiani chiamati alle urne

Seggi aperti regolarmente nelle Marche per la seconda e ultima giornata di votazioni per le elezioni regionali. Si potrà votare fino alle 15:00, poi inizierà lo spoglio che determinerà la composizione del nuovo Consiglio regionale, 30 consiglieri, e il nome del nuovo presidente della Regione. In corsa ci sono sei candidati. L’uscente Francesco Acquaroli del centrodestra, sostenuto da sette liste, punta a un secondo mandato. A sfidarlo il sindaco di Pesaro ed europarlamentare Matteo Ricci per il centrosinistra, anch’egli appoggiato da sette liste. Completano la rosa: Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

In totale sono 526 i candidati distribuiti in 16 liste a sostegno dei sei aspiranti governatori. Alle urne sono chiamati 1.325.689 elettori (+1,2% rispetto al 2020) in 1.572 seggi, di cui 14 ospedalieri. L’affluenza registrata alle 23 di ieri è stata del 37,71%, in calo di 5 punti rispetto alla stessa rilevazione del 2020 (42,72%).