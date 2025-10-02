Gli urtano l’auto e apre il finestrino, a Michele Criscitiello sparisce un Rolex da 70mila euro: fregato dal trucco dello specchietto sulla sua Porsche

Lo scippo è avvenuto a un semaforo a Sesto San Giovanni, quando il proprietario di Sportitalia era a bordo della sua supercar. Il precedente di Stefano De Martino

Lo hanno seguito per qualche centinaio di metri, anche perché la sua Porsche per le strade di Sesto San Giovanni di certo non poteva passare inosservata. E poi l’hanno scippato con il più classico dei trucchi, quello dello specchietto. Michele Criscitiello, proprietario del canale Sportitalia, è l’ultima vittima di un sistema che si sta diffondendo sempre di più tra Milano e l’hinterland. Al 42enne, presidente anche della Folgore Caratese che milita in Serie D, è sparito dal polso un orologio da svariate migliaia di euro.

L’agguato al semaforo e il bottino

Il piano è scattato non appena Criscitiello si è fermato a un rosso, a pochi passi dallo stadio Breda della Pro Sesto. Il primo malvivente, a bordo di un motorino, si è avvicinato alla Porsche e ne ha urtato lo specchietto sinistro. D’istinto, reagendo a quanto era appena avvenuto, il proprietario di Sportitalia ha abbassato il finestrino. Proprio in quel momento è piombato sulla scena un complice, che gli ha puntato addosso una pistola e gli ha sfilato un Rolex da 70mila euro.

Il precedente di Stefano De Martino

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Il fenomeno del «trucco dello specchietto» è sempre più all’ordine del giorno a Milano. Qualche settimana fa era toccato a Stefano De Martino. In quel caso però, dopo che il conduttore aveva tentato di reagire per un Patek Philipe da 50mila euro, si era aggiunta anche la minaccia: «Lasciami andare il braccio o ti sparo».