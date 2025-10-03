Omicidio Kirk: il “mistero” della «blood bag» e dell’anello che cambia dito

Sia la presunta blood bag sia l'anello che sembra cambiare dito hanno delle spiegazioni molto semplici

Il noto teorico delle Scie chimiche, nonché condannato in via definitiva Rosario Marcianò, ha recentemente pubblicato un post dove si interroga riguardo a una presunta macchia di sangue che si vedrebbe sulla t-shirt di Charlie Kirk, la quale scompare appena riceve il colpo di fucile che lo ucciderà. Inoltre, tra chi commenta c’è chi fa notare che l’anello di Kirk sembra cambiare posizione dopo lo sparo. «L’omicidio di Charlie Kirk è una simulazione?», leggiamo nel post. No! Si tratta di due “fenomeni” che hanno già una spiegazione. Infatti queste narrazioni non sono originali, circolano già da diverso tempo tra i complottisti americani, dove il “mistero” che tratta Marcianò è noto come «blood bag».

Analisi

Nel post sulla presunta blood bag, Marcianò riporta quanto segue:

L’omicidio di Charlie Kirk è una simulazione? Una macchia di “sangue” è visibile sulla t-shirt ben prima dello sparo. Si nota anche una sorta di tubo, nascosto sotto la maglietta. La piccola traccia di “sangue” si sposta verso il collo di Charlie Kirk. Si tratta di un dispositivo di scena attivato da remoto?

Inoltre, tra i commenti leggiamo qualcosa che riprende la narrazione dell’anello:

Da notare anche che l’anello si sposta magicamente dal dito anulare al mignolo dopo lo sparo…

Il “mistero” della blood bag

Per parlare della presunta blood bag e dell’anello che sembra cambiare posizione anche noi dobbiamo avvalerci del precedente lavoro svolto dai colleghi. Come premesso, della presunta sacca di sangue si parla già da qualche settimana nelle pagine complottiste, anche su Facebook, per esempio qui:

Il collega Matthew Elmas aveva già pubblicato una analisi per AAP FactCheck, facendo quel che si dovrebbe sempre fare: controllare se per caso si vedeva lo stesso oggetto nei precedenti eventi pubblici di Kirk e se fosse più plausibile un’altra spiegazione. L’oggetto nero era ben visibile durante l’ultimo dibattito di Kirk, come è possibile verificare da chiunque cercando le immagini in Rete:

Si potrebbe obiettare che prima di andare a sedersi per cominciare il dibattito, Kirk non indossasse niente. In realtà poco prima di cominciare si vede un collaboratore che sembra proprio applicargli qualcosa addosso. Guardate per es. questo filmato fino al minuto 0:10:

Come spiega molto bene Elmas, «nei dibattiti pubblici [Kirk, Nda] ha spesso usato il piccolo gadget in combinazione con un microfono portatile, e può essere visto farlo in altri eventi pubblici in video pubblicati su Instagram il 10 luglio 2025 e il 12 luglio 2025»:

Charlie Kirk indossava regolarmente un microfono da bavero e indossava un microfono simile il giorno in cui gli hanno sparato. (AAP/Instagram)

Molto probabilmente Kirk indossava spesso un piccolo microfono per registrare la voce pulita (ricordiamo che si trattava anche di un influencer di YouTube), assieme a uno più grande per farsi sentire dal pubblico presente all’evento.

Il “mistero” dell’anello che cambia posizione

Chiusa la questione della presunta blood bag, affrontiamo quella dell’anello, che sembra spostarsi dall’anulare al mignolo. Come spiega molto bene il collega Karanama Ruru nella sua analisi per Stuff, la spiegazione è ancor più banale. Si tratta di un anello incernierato. Potete trovarne diversi esempi nei siti di e-commerce:

Ruru ha eseguito una analisi video visibile in cima al suo articolo. Riguardante un precedente dibattito di Kirk. Potete vedere il momento in cui si apre l’anello qui, a partire dal minuto 1:44:00. Il collega ingrandisce il momento in cui si vede chiaramente l’anello aperto:

Abbiamo verificato che l’analisi di Ruru è autentica. Per farlo abbiamo estratto i fotogrammi relativi al momento in cui Kirk, giocando col suo anello, finisce per aprirlo:

Conclusioni

Abbiamo visto che le tesi della blood bag e dell’anello che si sposta trovano già delle spiegazioni ben più plausibili di un complotto.

