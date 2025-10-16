Il libro di Giorgia Meloni negli Usa? Lo pubblica una casa editrice No-vax

La Skyhorse Publishing di Tony Lyons ha in catalogo opere contro Fauci e Gates. E lui è molto vicino a Kennedy Jr.

Donald Trump ha invitato gli americani ad acquistare l’autobiografia di Giorgia Meloni appena uscita negli Usa. I am Giorgia è uscito con la prefazione del figlio del presidente Donald jr, mentre anche Melania Trump ha pubblicato il racconto della sua vita con la stessa casa editrice. Che si chiama Skyhorse Publishing. Ed ha una linea editoriale curiosa: tra le loro pubblicazioni ci sono libri contro l’immunologo Anthony Fauci. E che esaltano Robert Kennedy Jr «come guerriero della verità». Il proprietario è Tony Lyons. L’ha fondata nel 2006. E comincia a farsi conoscere nella società americana.

La casa editrice di Giorgia Meloni in Usa

Per il 20 gennaio 2026, rivela La Stampa, Skyhorse ha programmato anche l’uscita del secondo libro di Meloni, Giorgia’s Vision, nato da un’intervista con Alessandro Sallusti. Lyons ha pubblicato negli anni la biografia di Philip Roth di Blake Bailey e l’autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente. Avvocato e attivista, co-dirige dal 2023 MAHA, Make America Healthy Again, un movimento che si ispira allo slogan che ha portato al successo di Trump, ma declinato sui temi della salute. La lobby MAHA ha egemonizzato il ministero della Salute. Mentre Kennedy ha tagliato i finanziamenti allo sviluppo dei vaccini a mRna.

La verità alternativa sulla pandemia

Non solo. Lyons sostiene le «verità alternative» sulla pandemia. Come Kennedy. Ha pubblicato con la sua casa editrice due libri contro Fauci. Uno di Rand Paul, Deception – The Great Covid Cover Up, e un altro intitolato esplicitamente The real Anthony Fauci. Sottotitolo impegnativo: “Bill Gates, Big Pharma e la guerra globale alla democrazia e alla salute pubblica”. Autore? Robert Kennedy Jr.