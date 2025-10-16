Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
ESTERIComplottiCoronavirusGiorgia MeloniGoverno MeloniLibriNo vaxRobert F. Kennedy JrUSA

Il libro di Giorgia Meloni negli Usa? Lo pubblica una casa editrice No-vax

16 Ottobre 2025 - 06:30 Alessandro D’Amato
embed
libro giorgia meloni usa casa editrice no vax
libro giorgia meloni usa casa editrice no vax
La Skyhorse Publishing di Tony Lyons ha in catalogo opere contro Fauci e Gates. E lui è molto vicino a Kennedy Jr.

Donald Trump ha invitato gli americani ad acquistare l’autobiografia di Giorgia Meloni appena uscita negli Usa. I am Giorgia è uscito con la prefazione del figlio del presidente Donald jr, mentre anche Melania Trump ha pubblicato il racconto della sua vita con la stessa casa editrice. Che si chiama Skyhorse Publishing. Ed ha una linea editoriale curiosa: tra le loro pubblicazioni ci sono libri contro l’immunologo Anthony Fauci. E che esaltano Robert Kennedy Jr «come guerriero della verità». Il proprietario è Tony Lyons. L’ha fondata nel 2006. E comincia a farsi conoscere nella società americana.

La casa editrice di Giorgia Meloni in Usa

Per il 20 gennaio 2026, rivela La Stampa, Skyhorse ha programmato anche l’uscita del secondo libro di Meloni, Giorgia’s Vision, nato da un’intervista con Alessandro Sallusti. Lyons ha pubblicato negli anni la biografia di Philip Roth di Blake Bailey e l’autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente. Avvocato e attivista, co-dirige dal 2023 MAHA, Make America Healthy Again, un movimento che si ispira allo slogan che ha portato al successo di Trump, ma declinato sui temi della salute. La lobby MAHA ha egemonizzato il ministero della Salute. Mentre Kennedy ha tagliato i finanziamenti allo sviluppo dei vaccini a mRna.

La verità alternativa sulla pandemia

Non solo. Lyons sostiene le «verità alternative» sulla pandemia. Come Kennedy. Ha pubblicato con la sua casa editrice due libri contro Fauci. Uno di Rand Paul, Deception – The Great Covid Cover Up, e un altro intitolato esplicitamente The real Anthony Fauci. Sottotitolo impegnativo: “Bill Gates, Big Pharma e la guerra globale alla democrazia e alla salute pubblica”. Autore? Robert Kennedy Jr.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Gli Stati Uniti cacciano gli stranieri che deridono l’omicidio di Charlie Kirk

2.

Ilaria Salis, parla László Dudog: «Mi hanno massacrato. L’immunità è una vergogna»

3.

Lei era stata uccisa il 7 ottobre, lui era sopravvissuto. Dopo due anni Roei Shalev si toglie la vita: «Dentro di me è tutto morto»

4.

L’Idf: «Ricevuti i corpi di due ostaggi». L’avviso di Trump: «Se l’accordo non viene rispettato Israele può attaccare»

5.

Donald Trump e l’impero in Bitcoin da quasi 1 miliardo di dollari

leggi anche
FACT-CHECKING

I CDC non hanno sconsigliato i vaccini Covid

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

L’infondata pubblicazione sul presunto “turbo-cancro” da vaccino Covid

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

Il fantomatico dossier sui vaccini che Putin avrebbe consegnato a Trump

Di Juanne Pili