In casa con mille Sim e un modem, la scoperta a Scampia: così riusciva a spedire centinaia di truffe al minuto

14 Novembre 2025 - 23:48 Giulia Norvegno
Sim per truffe a Scampia
Un modem multisim, oltre mille schede di diversi operatori, smartphone e pc: scoperta alla periferia di Napoli una vera e propria centrale della truffa con gli sms

In casa un 56enne di Napoli aveva attrezzature sufficienti per rastrellare grosse somme di denaro con le famigerate truffe tramite sms. Una vera e propria centrale operativa delle truffe a distanza, scoperta dalla polizia durante un controllo straordinario a Scampia della Squadra Mobile di Napoli.

La scoperta: mille sim e cinque computer per le truffe

Nella sua abitazione, i poliziotti hanno trovato materiale per mettere su una centrale telefonica: cinque computer portatili, 41 smartphone, 5 carte di credito e debito e oltre mille schede sim, il tutto intestato a diverse persone. I computer e le sim sono stati trovati in casa del 56enne napoletano, che non è stato in grado di fornire una spiegazione sul possesso di quel materiale. Oltre alle 1.116 schede telefoniche di diversi gestori, ai telefonini e alle carte di credito ricaricabili, l’uomo aveva anche un modem multi sim, capace di gestire più schede contemporaneamente.

Il modem per inviare messaggi a raffica

Si tratta di uno strumento che viene utilizzato anche per l’invio massivo di sms e che viene usato per strategie di comunicazione aziendale ma anche per le truffe che prevedono proprio l’utilizzo dei messaggi di testo per raggirare le vittime: con otto slot, può inviare otto sms alla volta, quindi centinaia al minuto. Sono in corso indagini per risalire agli intestatari di schede e carte di credito e ricostruire l’utilizzo che ne veniva fatto. Il 56enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

