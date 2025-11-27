Attentato al ponte di Crimea, 8 ergastoli in Russia: «Organizzato dall’intelligence ucraina»

Nell’esplosione di un ordigno, caricato l'8 ottobre 2022 su un camion all’insaputa del conducente, persero la vita 5 persone

Ergastolo per tutti gli 8 imputati che, secondo Mosca, hanno organizzato e messo in atto l’attentato al ponte di Crimea avvenuto l’8 ottobre 2022 e in cui hanno perso la vita cinque persone. A stabilirlo una corte di Rostov sul Don, che ha confermato le accuse di terrorismo e produzione e trasporto illegale di ordigni esplosivi, messi prima a punto in Ucraina e poi trasportati in Russia. Mesi dopo l’attentato, l’intelligence ucraina aveva ammesso di essere stata la mente e il braccio dietro all’attacco contro l’infrastruttura di Kerch.

L’attentato al ponte e la dura reazione di Putin

L’attacco, avvenuto l’8 ottobre 2022 e inizialmente attribuito a un razzo, è stato portato a compimento dai servizi di Kiev utilizzando un camion-bomba. L’incendio, che aveva danneggiato gravemente il ponte più lungo d’Europa, era stato celebrato dal vice di Zelensky, Mykhaylo Podolyak: «È solo l’inizio. Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto. Quello che è stato rubato deve tornare all’Ucraina. Tutto ciò che è occupato dalla Russia deve essere restituito». Due giorni dopo l’attacco, il presidente russo Vladimir Putin aveva dato ordine di iniziare a colpire le infrastrutture energetiche ucraine, che a tre anni di distanza rimangono ancora pienamente nel mirino dell’armata russa.

L’organizzazione del piano e i servizi segreti

Stando alla ricostruzione ufficiale degli investigatori moscoviti, il ponte di Crimea sarebbe stato ordinato e organizzato da Vasyl Malyuk, vertice dell’intelligence ucraina Sbu. L’ordigno, messo a punto proprio in Ucraina, è stato trasportato in un secondo momento in Russia dove è stato caricato su un camion. Il conducente del mezzo sarebbe stato completamente all’oscuro del piano in cui lui, con i quattro passeggeri dell’auto vicina, hanno perso la vita.