Venezuela, questo video non mostra elicotteri USA nell’aeroporto di Caracas

La clip circola da mesi e attribuita ad altri scenari

Circola un video con il quale si sostiene che l’aeroporto internazionale di Caracas sarebbe sotto il controllo dei militari americani a seguito dei bombardamenti del 3 gennaio 2026. A rafforzare il racconto, si parla di esercitazioni recenti e di una dichiarazione ufficiale da parte della Casa Bianca. Il video, però, è datato e condiviso con un riferimento geografico ben diverso.

Per chi ha fretta

Il video non è stato girato in Venezuela.

Risulta pubblicato il 9 novembre 2025 con riferimento al Mare del Golfo.

Analisi

Il filmato viene condiviso con la seguente narrazione:

STAMATINA!L’aeroporto internazionale di Caracas, secondo quanto riferito, è sotto il controllo dei militari americani e si sta preparando ad accogliere aerei e attrezzature, scrivono i media locali. A un’altitudine estremamente bassa sopra la capitale venezuelana sono stati anche avvistati elicotteri multifunzionali MH-60M “Black Hawk”, come mostrato in un video. Un paio di mesi fa, gli equipaggi hanno esercitato tali tecniche sul Mar dei Caraibi. La Casa Bianca pubblicherà una dichiarazione sul Venezuela dopo che i militari statunitensi avranno lasciato il suo spazio aereo.

Un video datato

Il contenuto non è nuovo. Il video risulta pubblicato il 9 novembre 2025 su TikTok e, in quella occasione, veniva associato al Mare del Golfo, non al Venezuela.

Conclusioni

Il video degli elicotteri non mostra alcuna operazione militare americana su Caracas. Il video circola da mesi e riutilizzato, in maniera impropria, per sostenere un controllo americano dell’aeroporto di Caracas.

