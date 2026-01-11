L’inchiesta nella quale è stato fermato e poi rilasciato Can Yaman: la droga trovata, la stanza segreta e il mondo vip turco che trema

Coinvolti personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche manager e giornalisti. Vulnus delle indagini le attività al lussuoso Bebek Hotel, il cui proprietario è stato arrestato alcuni giorni fa

Sono cannabis, cocaina, marijuana, pillole varie, residui di liquidi sconosciuti e una bilancia di precisione e diverse munizioni il bottino emerso durante le perquisizioni avvenute in alcune discoteche e al Bebek Hotel, lussuoso albergo sul Bosforo. Un bottino con arresti eccellenti: persone del jet set turco e perfino l’attore Can Yaman, poi prontamente rilasciato dalle autorità, con dichiarazioni rese in procura.

I coinvolti dell’inchiesta: vip, manager, modelle (alcuni latitanti)

L’inchiesta seguita dall’ufficio anticontrabbando, narcotici e reati finanziari della Procura Generale di Istanbul, è partita dalla fine di ottobre, con raid in locali notturni, hotel e altre attività commerciali a Istanbul e secondo quanto riporta il Corriere della Sera, con blitz anche a Smirne, Denizli e Mugla. Gli arresti? Vip, modelle, influencer, personaggi televisivi come l’ex dirigente dell’Habertürk Mehmet Akif Ersoy, il presidente del Fenerbahçe Sports Club Sadettin Saran e infine il proprietario del Bebek Hotel, il produttore Muzaffer Yildirim. Tra gli ultimi fermi l’attrice Selen Görgüzel, 46 anni, volto fisso dei talk show, Nilüfer Batur Tokgöz, 46 anni ex presentatrice televisiva e Ayse Saglam, scrittrice e critica letteraria. Le accuse a vario titolo sono quella di possesso di droghe o stimolanti per uso personale, agevolazione dell’uso di stupefacenti e incoraggiamento alla prostituzione. In totale, ricostruisce il Corriere della Sera, sono 36 gli arresti, 26 i ricercati attualmente latitanti (tra cui Kasım Garipoglu, figlio di Hayyam Garipoglu, presidente del cda del gruppo di società Garipoglu, e Mert Vidinli, influencer).

La stanza segreta al Bebek Hotel

Durante la perquisizione del lussuoso Bebek è stata trovata una stanza segreta dove si ritiene siano state consumate droghe e tenuti incontri sessuali con prostitute. Probabilmente con cam nascoste. A darne notizia in diretta su Cnn Türk è stata la reporter Merve Tokaz. «A cosa serviva questa stanza segreta? Chi ci è entrato? Quali reati sono stati commessi? Chi ha effettuato le registrazioni e per quale scopo? Qualcuno è stato ricattato?» ha chiesto il conduttore del notiziario Nihat Uludag. E su questo aspetto potrebbero esserci ulteriori sviluppi.