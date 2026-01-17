Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranPrivacyScuola
Adam Kadyrov in terapia intensiva, il giallo sul figlio del dittatore ceceno: «È grave: lo portano a Mosca»

17 Gennaio 2026 - 14:51 Giulia Norvegno
Kadyrov padre e figlio
Ad appena 18 anni, il padre lo ha nominato ministro dell'Interno e segretario del Consiglio di sicurezza ceceno. A 15 anni aveva pestato una dissidente ucraina in carcere: così si era guadagnato il titolo di «Eroa della Cecenia»

Adam Kadyrov, il figlio 18enne del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, sarebbe ricoverato in terapia intensiva. Come riporta il sito ucraino Ukrainska Pravda che cita fonti locali, il figlio di Kadyrov è stato coinvolto in un incidente stradale nella città russa di Grozny. Il giovane sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il canale Telegram dell’opposizione cecena Niyso sostiene che Kadyrov Jr. sta per essere trasferito a Mosca. Adam è uno dei figli più conosciuti del capo della repubblica russa di Cecenia, spesso al centro dell’attenzione mediatica per il suo ruolo pubblico nel regime del padre.

Il titolo di «Eroe della Cecenia» a 15 anni

Nell’ottobre 2023, quando aveva appena quindici anni, Adam ricevette dal padre il titolo di Eroe della Repubblica Cecena dopo la diffusione online di un video che lo mostrava mentre picchiava la diciannovenne ucraina Mykyta Zhuravel in un centro di detenzione preventiva di Grozny. La giovane era accusata di aver bruciato un Corano. Ramzan Kadyrov si dichiarò pubblicamente orgoglioso delle azioni del figlio, un episodio che suscitò condanne internazionali. Da quell’evento, Adam ha accumulato numerosi riconoscimenti e ha scalato rapidamente le gerarchie del potere ceceno, ottenendo incarichi di rilievo nonostante la giovanissima età.

Chi è Adam Kadyrov

Attualmente Adam Kadyrov ricopre il ruolo di segretario del Consiglio di sicurezza ceceno e sovrintende al Ministero degli Interni della Repubblica, posizioni di estrema rilevanza nell’apparato di potere locale. L’incidente arriva in un momento delicato per la famiglia: alla vigilia di Capodanno diversi media russi e ucraini avevano riportato che il padre Ramzan Kadyrov era stato ricoverato in un ospedale di Mosca, con voci non confermate ufficialmente che parlavano di una presunta grave insufficienza renale. Le condizioni di salute del leader ceceno sono da tempo oggetto di speculazioni, anche se dai canali social del fedelissimo di Vladimir Putin arrivano puntualmente smentite su qualsiasi problema di salute.

