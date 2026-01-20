Buen Camino da record, Checco Zalone piace (soprattutto) ai cinquantenni

Secondo CineExpert, a trainare le vendite sono sopratutto i cinquantenni e oltre. Il film approderà su Netflix in primavera

Buen Camino, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, riscrive la storia del box office italiano. In soli 24 giorni di programmazione, il film ha incassato 68.823.069 euro, con 8.562.320 spettatori, superando il primato finora detenuto da Avatar (68,6 milioni) e diventando così il maggior incasso di sempre nelle sale italiane. Un successo che porta la firma del pubblico. Ma non di un pubblico qualsiasi. A trainare le vendite sono stati soprattutto i cinquantenni e oltre, che rappresentano il 39,7% della platea.

Un dato significativo, esaminato da CineExpert a partire dal 7 gennaio, anche perché leggermente superiore all’età dello stesso Zalone, nato nel 1977 (l’età media dei fan del comico pugliese si attesta però attorno ai 41,5 anni). Segue la fascia dei 25-49enni, con il 33,1% degli ingressi, mentre il pubblico più giovane si ferma intorno al 17%. I bambini e young adult tra i 3 e i 14 anni, spesso accompagnati da genitori e nonni, rappresentano il 10,1% degli spettatori. Minime le differenze di genere: la platea è composta per il 53% da uomini e per il 47% da donne.

Nuovi record?

«È un fenomeno importante – spiega Simone Gialdini, direttore generale di Anec, l’associazione nazionale esercenti cinema, citato dal Sole 24 Ore – di cui beneficiano le sale, il film, gli altri film ora in sala e quelli che verranno, i cui titoli quanto meno vengono a conoscenza del pubblico». Pur avendo superato il suo precedente record di incassi – detenuto da Quo vado? con 65,4 milioni di euro – Zalone non ha ancora eguagliato quel risultato in termini di spettatori.

Il nuovo film ha infatti totalizzato 8.763.970 presenze, contro le oltre 9,2 milioni registrate dal film del 2016. Ma gli manca poco. «A un mese dall’uscita sta performando ancora – prosegue Gialdini -, attirando spettatori che non erano mai venuti in sala o che mancavano da un po’». La fortuna potrebbe però puntare a nuovi record, dal momento che Buen camino approderà su Netflix in primavera.

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | Checco Zalone durante uno spettacolo al Teatro di Caracalla a Roma, 5 giugno 2024