A 18 anni muore investito da una Smart mentre attraversa, alla guida un 32enne che si è fermato per soccorrerlo: l’incidente a Roma

Sotto sequestro l'auto dell'incidente. Il 32enne è stato portato in ospedale, mentre per il giovane a piedi non c'è stato nulla da fare

Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada in zona Tiburtino, a Roma. A colpire il ragazzo è stata una Smart guidata da un uomo di 32 anni. L’impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 31 gennaio, in via Filippo Fiorentini, zona Tiburtino.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il 32enne, che si è fermato subito per prestare soccorso alla vittima, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito, mentre la sua macchina è stata posta sotto sequestro. Nelle prossime ore, come da prassi, dovrebbe essere indagato per omicidio stradale. Nel frattempo, la polizia sta verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza per accertare la dinamica dell’impatto e verificare che non siano stati coinvolti anche altri veicoli.