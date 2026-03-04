Michael Jackson, nuove accuse di abusi sessuali da quattro fratelli: «Era un predatore seriale di minori, avevamo 7 anni»

L'avvocato della famiglia del cantante respinge le accuse, definendo la causa «un tentativo disperato di estorcere denaro»

Quattro fratelli hanno intentato una causa in un tribunale di Los Angeles contro le società e gli eredi di Michael Jackson, accusando il cantante di violenze e abusi sessuali che sarebbero avvenuti negli anni ’90. Si tratta di Edward, Dominic e Aldo Cascio e di Marie-Nicole Porte, un tempo molto vicini alla famiglia Jackson. Nell’atto di citazione, i quattro sostengono di essere stati drogati, violentati e abusati sessualmente per anni, a partire dall’età di 7 anni. Accuse che l’avvocato della famiglia Jackson respinge e definisce la causa «di un tentativo disperato di estorcere denaro».

La storia dei fratelli

Secondo quanto riportato nella denuncia, il cosiddetto re del pop avrebbe conosciuto i fratelli tramite il padre, impiegato in un hotel di lusso di New York frequentato dall’artista. Con il tempo, Jackson si sarebbe inserito nella vita familiare attraverso regali costosi e sostegni che avrebbero garantito ai Cascio un tenore di vita molto elevato. Per anni la famiglia è stata tra le più convinte sostenitrici del cantante, scomparso nel 2009, anche durante il processo penale che nel 2005 lo vide imputato per dieci capi d’accusa legati a presunte molestie su minori. In quell’occasione, Jackson fu assolto con la formula “non colpevole”.

La denuncia dopo anni di silenzio

Oggi, però, i fratelli affermano di aver deciso di denunciare dopo la visione del documentario Leaving Neverland, che racconta le testimonianze di Wade Robson e James Safechuck sui presunti abusi subiti quando erano bambini. I casi di violenza denunciati dai fratelli Cascio, secondo la loro ricostruzione, si sarebbero verificati in diversi Paesi e anche nelle residenze di amici celebri del cantante, tra cui quella svizzera di Elizabeth Taylor e quella inglese di Elton John.