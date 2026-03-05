Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoGuido CrosettoIran
CULTURA & SPETTACOLOCampaniaFestival di SanremoMusicaNapoli

Qualcuno vuole registrare il marchio di «Per sempre sì», ma non è Sal Da Vinci. L’assedio delle truffe dopo Sanremo: il caso del negozio di anelli

05 Marzo 2026 - 22:42 Ugo Milano
embed
La domanda al ministero del Made in Italy non sarebbe stata fatta dal cantante napoletano, che già si è dovuto difendere da chi ha provato a camuffare la sua voce per pubblicizzare la propria attività

Il marchio «Per Sempre Sì» è già stato registrato. O meglio, la domanda di deposito è stata presentata, ma non da Sal Da Vinci. Secondo quanto risulta dal sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, come riferisce Fanpage, la richiesta è stata depositata il 3 marzo 2026, quindi nel pieno del boom della canzone vincitrice di Sanremo 2026, ed è attualmente in fase di esame.

La registrazione del marchio e gli anelli

La registrazione riguarda la classificazione per i gioielli. I dati pubblici del ministero e le conferme raccolte da Fanpage indicano che la richiesta di registrazione non sarebbe attribuibile né al cantante né alla pagina social che sta promuovendo gli anelli online dal nome «Per sempre Sì shop». L’iniziativa sarebbe nata semplicemente sull’onda del successo del brano sanremese, da parte di soggetti che non hanno alcun legame con l’artista.

Il caso dello shop sugli anelli di Sal Da Vinci

Il caso del marchio ha attirato attenzione anche alla luce di quanto accaduto sui social. La pagina Per Sempre Sì Shop, senza collegamenti con chi ha depositato il marchio, ha infatti pubblicato un video in cui si vede Sal Da Vinci regalare l’anello della canzone di Sanremo a Mara Venier. Nel filmato è stata aggiunta una voce simile a quella del cantante per pubblicizzare il prodotto. Ma lo stesso artista è intervenuto per prendere le distanze dall’iniziativa. In una storia su Instagram ha chiarito che «non esiste ancora nessun merchandising», smentendo qualsiasi coinvolgimento con la pagina Per Sempre Sì Shop.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo: com’è nata l’idea dei gesti di “Per sempre sì” – Il video

2.

Gino Cecchettin e la strigliata a Carlo Conti per la battuta a Sanremo, i dubbi su testi come “Per sempre sì” e il ddl stupri: «Così non funziona» – Il video

3.

Sanremo 2027, i nodi da sciogliere sulla direzione artistica di Stefano De Martino

4.

La canzone di Sal Da Vinci? «Adatta a un matrimonio della camorra». Cazzullo sotto attacco: la polemica sul vincitore di Sanremo

5.

«Nino Frassica mi ha offesa a Sanremo», Valeria Marini lascia lo studio in lacrime: perché ora pretende le scuse pubbliche – Il video

leggi anche
bigmama dubai tornata
CULTURA & SPETTACOLO

BigMama è riuscita a scappare da Dubai, l’appello disperato sotto le bombe: il rientro sul volo della Farnesina – Il video

Di Ugo Milano
Sal Da Vinci torna a Napoli
CULTURA & SPETTACOLO

Sal Da Vinci, bagno di folla per il ritorno a Napoli dopo Sanremo: la risposta alla stroncatura di Cazzullo su «Per sempre sì» – Il video

Di Ugo Milano
michael jackson abusi
ESTERI

Michael Jackson, nuove accuse di abusi sessuali da quattro fratelli: «Era un predatore seriale di minori, avevamo 7 anni»

Di Ugo Milano
festival-sanremo-2026-valeria-marini-nino-frassica-battuta
CULTURA & SPETTACOLO

«Nino Frassica mi ha offesa a Sanremo», Valeria Marini lascia lo studio in lacrime: perché ora pretende le scuse pubbliche – Il video

Di Alba Romano
Aldo Cazzullo e Sal Da Vinci
CULTURA & SPETTACOLO

La canzone di Sal Da Vinci? «Adatta a un matrimonio della camorra». Cazzullo sotto attacco: la polemica sul vincitore di Sanremo

Di Ugo Milano