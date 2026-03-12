Chi vuole usare «festini bilaterali» deve pagare. Elettra Lamborghini ci riprova: il piano per fare altri soldi dopo Sanremo e i meme – Il Video

La Cassazione aveva dato torto all'artista sull'uso commerciale del suo cognome. Finché non le è venuta in menta una furbata: sfruttare la sua "gaffe" a Sanremo e soprattutto farsi ripagare per le notti insonni. Così è tornata all'Ufficio marchi e brevetti

Alla fine Elettra Lamborghini ha reso le notti insonni del Festival di Sanremo 2024 in un’occasione di business. La cantante ha registrato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi il marchio verbale «Festini bilaterali» destinato a una vasta gamma di prodotti e servizi, dai cosmetici all’abbigliamento, dalla musica digitale agli eventi e all’intrattenimento. L’iniziativa nasce dalle difficoltà vissute durante la kermesse, quando i rumori dei locali vicini al suo albergo e i cosiddetti «festini bilaterali» impedivano alla cantante di riposare, spingendola a raccontare l’esperienza con ironia sui social e, una sera del festival, a trasferirsi temporaneamente a Montecarlo per trovare un po’ di quiete.

La registrazione del marchio e la lite sul cognome

La tutela del marchio è stata curata dallo studio Mondial Marchi, già coinvolto in passato nella registrazione del nome Elettra Lamborghini riuscendo a superare l’opposizione di Automobili Lamborghini. Nel 2024 la Commissione dei Ricorsi aveva riconosciuto la registrazione un «giusto motivo» sottolineando come il cognome della cantante fosse ormai noto del mondo dello spettacolo e della moda in maniera autonoma rispetto al celebre brand automobilistico. L’anno successivo però la Cassazione aveva dato ragione a Volkswagen, che attraverso Audi è titolare del marchio: la nipote del fondatore della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese non può usare il suo cognome per vendere prodotti di qualsivoglia genere. Ma con «festini bilaterali», la storia cambia. Quelle notti insonni passate a Sanremo potrebbero rivelarsi una nuova e insperata entrata per la cantante.

