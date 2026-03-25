Brooklyn Beckham e Nicola Peltz fanno cassa con la lite in famiglia: «Presto una docuserie». La minaccia per il padre David e la madre Victoria
Le liti in famiglia e la passione per la cucina, mai del tutto ricambiata, potrebbero presto portare un assegno importante nelle tasche di Brooklyn Beckham e della moglie Nicola Peltz. Secondo il Daily Mail, i due sarebbero in trattativa con Hulu, piattaforma del gruppo Disney, per una docuserie tutta incentrata sulle spericolate avventure in cucina del 27enne, condite con i retroscena dello scontro familiare che da mesi tiene banco nel gossip britannico e americano.
Brooklyn sarebbe «entusiasta» del progetto, mentre la piattaforma punta chiaramente sulla parte più esplosiva della storia: la rottura con David e Victoria Beckham. Non è un dettaglio da poco che Nelson Peltz, padre di Nicola e suocero di Brooklyn, fosse tra gli azionisti di Hulu prima che la piattaforma entrasse interamente nell’orbita Disney. Anche in questo caso, come sottolinea lo stesso Daily Mail, si tratta di un affare di famiglia.
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La coppia vuole raccontare la propria versione
Una fonte vicina alla coppia ha spiegato al Daily Mail che Brooklyn e Nicola non hanno intenzione di piegarsi alle logiche del sistema mediatico: «A loro sono state offerte interviste molto remunerative in passato, ma le hanno rifiutate tutte. Quando decideranno di parlare, lo faranno alle loro condizioni».
Tra i messaggi che la coppia vorrebbe far passare, ci sarebbe anche quello di non essere sotto l’influenza della facoltosa famiglia Peltz. Sul fronte opposto, qualche mese fa Netflix ha già mandato in onda una docuserie dedicata a Victoria Beckham.
Lo sfogo di Brooklyn e la rottura con la famiglia
La tensione con i Beckham è esplosa pubblicamente quando Brooklyn ha pubblicato su Instagram una dichiarazione di sei pagine densa di accuse. «Per la prima volta nella mia vita mi sto facendo valere», aveva scritto l’aspirante chef, aggiungendo che per anni lui e Nicola si erano «fatti in quattro» per presenziare a sfilate, feste ed eventi stampa, «mostrando una famiglia perfetta».
Con il tempo Brooklyn ha chiesto di non essere contattato direttamente da genitori, fratelli e parenti, imponendo che ogni comunicazione passasse attraverso i suoi avvocati. Al centro della disputa, anche il mancato rispetto nei confronti di Nicola, mai davvero integrata nella famiglia Beckham, mentre la stessa Peltz aveva raccontato in un’intervista a Elle Spagna come i suoi avessero accolto Brooklyn come un figlio.