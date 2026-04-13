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Britney Sprears, l’ultimo balletto prima del rehab volontario – Il video

13 Aprile 2026 - 14:33 Alba Romano
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La pop star ha preso la decisione di ricoverarsi. «Ho toccato il fondo», avrebbe detto ai familiari

Prima un ultimo balletto davanti alla telecamera del cellulare, poi il rehab. Tutto in poche ore. Ieri Britney Spears aveva pubblicato su Instagram un video in cui si esibisce con una cappello rosso e un body nero, ma oggi è arrivata la notizia che la popstar è entrata volontariamente in una struttura di riabilitazione negli Stati Uniti. Notizia che arriva dopo settimane di crescente preoccupazione per le condizioni della cantante e segna un nuovo passaggio in una fase personale già complessa.

I problemi con l’alcol e l’Adderall

Secondo le ricostruzioni concordanti dei media statunitensi, la decisione di ricoverarsi sarebbe stata presa in autonomia, anche se maturata con il supporto del suo entourage e della famiglia. «È stato il passo giusto per andare avanti», riferisce una fonte citata da People, sottolineando come Spears fosse consapevole della necessità di affrontare alcune difficoltà legate al proprio benessere mentale. Come riporta TMZ, Britney avrebbe riconosciuto davanti ai familiari di aver «toccato il fondo». Le stesse fonti parlano di un uso problematico di alcol e Adderall, farmaco a base di anfetamine. 

L’episodio chiave

Il ricovero segue di circa un mese un episodio chiave: all’inizio di marzo la cantante era stata arrestata in California per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riportato dal Guardian, gli agenti avevano riscontrato segni di alterazione dopo una guida definita irregolare. Un rappresentante della popstar ha definito l’accaduto «completamente inescusabile», indicando però nel percorso di cura un primo tentativo concreto di cambiamento. Al momento non sono stati resi noti né il nome della struttura né la durata del trattamento. Non è chiaro, inoltre, se il ricovero possa avere implicazioni anche sul piano legale, in vista delle eventuali conseguenze giudiziarie dell’arresto.

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Lo stop alla musica

La vicenda si inserisce in un contesto che resta fragile. Dopo la fine della tutela legale nel 2021 — che per oltre un decennio aveva affidato a terzi il controllo della sua vita personale e finanziaria — Spears aveva riacquistato piena autonomia. Negli anni successivi aveva pubblicato il memoir The Woman in Me, ottenendo grande successo editoriale, e aveva progressivamente preso le distanze dall’industria musicale, dichiarando di non voler tornare stabilmente sulle scene.

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